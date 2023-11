V hokejové extralize končí klid zbraní. Plzeň o státním svátku hostí rozjeté Pardubice.

Plzeňský gólman Dominik Pavlát v brance národního týmu. | Foto: Český hokej

Ještě sice doznívá triumf hokejové reprezentace na Karjala Cupu, ale do popředí zájmu se znovu dere extraliga. Plzeňská Škodovka obnoví boje čtvrtá od konce a se třemi prohrami v zádech. Zadání je jasné, začít zase bodovat.

Jenže Indiáni v pátek narazí doma na vedoucí Pardubice, sváteční zápas začíná v 16.30 hodin. A v neděli se pak jedenáctý tým soutěže střetne na Kladně s o dva body horšími Rytíři.

„Potřebujeme bodovat bez ohledu na soupeře. Nejde si vybírat, v každém zápase se budeme snažit urvat co nejlepší výsledek, pokud možno vyhrát,“ zdůrazňuje plzeňský trenér Petr Kořínek.

Plzeňský trenér Petr Kořínek.Zdroj: hcplzen.cz

Jenže hned první sok, reprezentanty nabité Pardubice, budí respekt. Před pauzou si Dynamo upevnilo první místo sérií čtyř výher a extralize kraluje s náskokem sedmi bodů. Navíc svěřenci trenéra Václava Varadi ztratili v soutěži zatím jen čtyři zápasy. Teď je na Plzni, aby počet přemožitelů rozšířila.

Ne, že by to bylo nemožné.

V závěru října dokázali Indiáni sestřelit doma z prvního místa tehdejšího lídra Litvínov. Jenže po hostině přišly ony tři porážky, naposledy 3:5 na Spartě.

„Dynamo je náš top mančaft, nesmírně silný, a je jedno, jestli je na ledě první nebo čtvrtá lajna. Ve středu ale hráli ještě Ligu mistrů ve Finsku, tak uvidíme. Pro kluky je to velká výzva i motivace,“ podotýká Kořínek.

V minulém týdnu dal hráčům jen den volna a pak Škodovka skočila znovu do tréninku. Ovšem bez reprezentantů.

„Vypomohli junioři. Hlavní je, že oba gólmani, Pavlát i Hlavaj, obránci Zámorský a Jiříček, který byl s dvacítkou, jsou v pořádku a připraveni nastoupit,“ říká hlavní kouč.

Při skládání týmu se však musí dál obejít bez Tomáše Mertla a Aleksiho Laaksa, kteří doléčují zranění.

„Přestávka jim přišla vhod a je možné, že v závěru týdne by se už mohli zapojit,“ avizuje Kořínek.

VÝMĚNY SE NEKONALY

Kádr jinak zůstal beze změn, ačkoliv vzduchem létaly zvěsti o jistých výměnách. Padala jména útočníků Kryštofa Hrabíka a Jakuba Poura, oba se však dál budou bít za modrobílou.

„Ohledně hráčů se něco řeší napříč extraligou neustále. Nic konkrétního se neuskutečnilo a tým zůstal, jak je,“ potvrzuje Kořínek.

Za hlavní problém Škodovky považuje nevyrovnané výkony.

„I když třeba hrajeme dobře, tak si vždy vybereme slabší chvíli a za výpadky platíme. Sice se dokážeme ještě do utkání vrátit, bojujeme o výsledek, ale stojí to spoustu sil, a když pak neuspějeme, tak to bolí,“ shrnuje trable šéf plzeňské střídačky s tím, že zlepšit je třeba i začátky zápasů.

„Buď rychle inkasujeme, nebo přijde zbytečné vyloučení, jako teď na Spartě, kdy jsme šli už ve druhé minutě do tří. To je pak pro mančaft rána. Musíme být disciplinovanější,“ velí Petr Kořínek.

„Abychom se v tabulce odrazili výš, tak je třeba zabrat a udělat nějakou delší bodovou sérii,“ přidává se reprezentační obránce Petr Zámorský.

Obránce Petr Zámorský se do národního týmu vrátil po pauze a hned na pozici asistenta kapitána.Zdroj: Český hokej

Nejvytíženější bek v extralize zažil na Karjala Cupu úspěšný návrat do národního týmu oslazený pozicí asistenta kapitána. Počet reprezentačních startů vytáhl na číslo 79.

„Je to pro mě pocta a dělám všechno pro to, abych ještě nějaké zápasy v nároďáku přidal. Teď se ale soustředím na extraligu, na nejbližší zápas,“ říká produktivní zadák (17 zápasů, 13 bodů – 2 góly + 11 asistencí).

To stejné platí i o gólmanovi Dominiku Pavlátovi, který na turnaji ve Finsku svými zákroky uhájil výhru nad Švýcary 1:0. Přiznal, že se cítil trochu jako v brance Plzně. „Také tam je to většinou o jednom gólu,“ vysvětloval s úsměvem. „Před pauzou nám pár utkání nevyšlo, ale všechno je jen o hlavě. Když si budeme věřit a makat na tréninku, tak se to v zápasech objeví a výsledky půjdou nahoru,“ míní brankář, který nedávno slavil 24. narozeniny.

Potvrdit to může Škodovka už proti Pardubicím.

Další program Škodovky

19. kolo, pátek 17. 11., 16.30

Škoda Plzeň – Pardubice

20. kolo, neděle 19. 11., 16.00

Kladno – Škoda Plzeň

21. kolo, pátek 24. 11., 17.30

Škoda Plzeň – Olomouc

22. kolo, neděle 26. 11., 16.00

Vítkovice – Škoda Plzeň

23. kolo, úterý 28. 11., 18.00

Kometa Brno – Škoda Plzeň

24. kolo, pátek 1. 12., 17.30

Škoda Plzeň – Mladá Boleslav

25. kolo, neděle 3. 12., 16.00

Mountfield HK – Škoda Plzeň