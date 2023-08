Jen dva šípy Indiánů nestačily. V přípravě na extraligu podlehli plzeňští hokejisté na vlastním ledě rivalovi z Karlových Varů 2:5.

hokej extraliga příprava HC Plzeň x Energie Karlovy Vary | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Škodovka prohrála s Energií už minulý týden v lázních a ani v odvetě v domácí aréně si plzeňští hráči náladu nevylepšili.

Indiáni do derby vyrukovali v téměř kompletní sestavě, jenže góly zpočátku stříleli hosté – ve třetí minutě Koffer a v závěru třetiny tečující Gríger. Naopak škodováci trefovali dlouho jen tyče za Frodlem v brance Energie.

Až v 34. minutě snížil ranou na vzdálenější tyč kapitán Schleiss. Domácí to nakoplo a před druhou pauzou srovnal na 2:2 dokonce ve vlastním oslabení po brejku Lev. Jenže tím se Indiáni střelecky vyčerpali. Na Frodlovi ještě po Pourově ráně nevyzrál z dorážky Hrabík. Naopak hosté nasázeli další tři góly, stav na konečných 5:2 pečetili v závěru při plzeňské hře bez brankáře.

Další přípravný duel sehraje Škoda příští týden v úterý v Kladně.

Hlasy trenérů

Petr Kořínek (Plzeň): „Vyrovnané utkání, soupeř byl jen lepší v produktivitě a v takové větší šikovnosti. Šance jsme v zápase měli, trefili jsme tyčku, břevno, ale nic jsme neproměnili. Stále je to příprava, v duelu byla spousta chyb, ukážeme si je na videu a budeme se snažit do dalších zápasů zlepšit.“

Václav Eismann (Karlovy Vary): „Byli jsme spokojení s nástupem do utkání, kdy jsme získali dvoubrankové vedení. Naopak jsme nebyli spokojení s naším projevem ve druhé třetině, kdy jsme měli úseky hry s výraznou ztrátou pokory a propadávali jsme za kotouč. To se změnilo ve třetí třetině. Přežili jsme úvodní nápor domácích a naopak jsme to byli mi, kteří z protiútoku vstřelili vítěznou branku a dotáhli utkání do vítězného konce. Byť je to stále příprava, tak vítězství v derby se vždy cení.“

Příprava: Škoda Plzeň – Karlovy Vary 2:5

Třetiny: 0:2, 2:0, 0:3. Branky a nahrávky: 34. Schleiss (Kvasnička), 37. Lev (Jansa, Laakso) – 3. Koffer (Přikryl, Procházka), 18. Gríger (Pulpán), 51. Kangasniemi (Zetterberg), 56. Jiskra (Koffer), 60. Rachůnek (Kangasniemi). Rozhodčí: Kosnar, Jaroš – Lhotský, Ondráček. Vyloučení: 9:6. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 1128.

Plzeň: Hlavaj – Laakso, Zámorský, Kvasnička, Dujsík, Houdek, Piskáček, Malák – Schleiss, Benák, Lev - Pour, Adam, Hrabík - Indrák, Jansa, Holešinský, Matýs - Mertl, Rekonen. Trenér: Petr Kořínek

Karlovy Vary: Frodl – Bartejs, Plutnar, Pulpán, Stříteský, Dlapa, Mikyska, Krajčík – Zetterberg, Černoch, Beránek - Rachůnek, Gríger, Kangasniemi - Redlich, Jiskra, Hladonik - Koffer, Přikryl, Procházka. Trenér: David Bruk