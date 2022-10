Škodovka přitom s úřadujícími vicemistry, kteří se v úvodu nové sezony rovněž trápí, svedla vyrovnaný zápas. Mohla jít do vedení, když po zaváhání gólmana Kořenáře pálil na odkrytou sparťanskou bránu Suchý, jenže z úhlu trefil jen tyčku.

Dál pokračoval lítý boj a šancí se příliš nerodilo. Byly výjimky, jako když Hrabík vrátil od zadního mantinelu puk před domácí klec, Kořenář však dorážky s problémy pokryl. Sparta pak přidala v pohybu, lépe kombinovala a v 17. minutě nechtěnou tečí protrhl skóre Kaše.

Na přelomu první a druhé třetiny hosté s přispěním gólmana Pavláta ubránili oslabení, aby pak sami početní výhodu nevyužili. Na Kořenáře nebezpečně dorážel jen clonící Hrabík.

V urputné řeži dál dominovali oba brankáři – Pavlát a po návratu ze zámořské NHL do extraligy i Kořenář.

Na začátku třetí třetiny si pak bojující Plzeň vybrala další příděl smůly. Pavlát vyjel rozehrát za branku, ale místo aby puk sklouzl po mantinelu, odrazil se zpět do pole a Safin trefoval odkrytou klec.

Zdálo se, že sparťané nakročili k zisku tří bodů, ale deset tisíc diváků v aréně se ještě dočkalo strhujícího finále.

V čase 52:17 finský střelec Rekonen konečně v přesilovce překonal Kořenáře a vykřesal pro Škodovku naději. Indiáni přidali na důrazu a Kořínek se Strakou na plzeňské střídačce ještě intenzivněji malovali a vysvětlovali hráčům herní situace.

A i když pak Řepík rovněž v početní výhodě vrátil Spartě dvougólové vedení, jen devatenáct sekund poté znovu Rekonen při hře bez gólmana v šesti na pět dostal Škodovku na kontakt. Pražský celek však i přes obrovskou snahu hostů už těsnou výhru uhájil.

„Plzeň bojovala a rozhodně nám to nedala zadarmo. Jsme rádi, že jsme těžký zápas zvládli. Sezona je stále teprve na začátku a je třeba dál pracovat,“ prohlásil po utkání do televizních kamer sparťan Michal Řepík.

Jediný plzeňský střelec v zápase Aleksi Rekonen litoval, že se Škodovka rozjela teprve v závěru.

„Spartu jsme sice zatlačili, ale bohužel až ve třetí třetině a srovnat jsme už nedokázali. Změnili se trenéři, za pochodu se mění systém hry, takže to chce nějaký čas, aby si vše sedlo,“ prohlásila severská posila Indiánů.

Zrušit nulu na kontě se bude Škodovka pokoušet v úterý doma od 17.30 hodin v derby s Karlovými Vary.

Hlasy trenérů:

Patrik Martinec (Sparta): "Kluci zápas odbojovali, měli jsme plno zblokovaných střel. Výborný výkon podal (brankář) Pepa Kořenář, který měl extraligovou premiéru za Spartu. Dal nám velkou šanci vyhrát. Oproti Olomouci to byl diametrálně odlišný přístup."



Petr Kořínek (Plzeň): "Bylo to vyrovnané utkání. Bojovali jsme od začátku a věděli jsme, že to bude o jedné brance. Nakonec se to potvrdilo. Sehráli jsme slušné utkání. Čeká nás spoustu práce, tým je poměrně mladý. Věříme tomu, že se to zlepší."

Sparta Praha – Škoda Plzeň 3:2

Třetiny: 1:0, 0:0, 2:2. Branky a nahrávky: 17. Kaše (Graňák), 42. Safin (Forman), 58. Řepík (Horák, Sobotka) – 53. Rekonen (Kaňák, Schleiss), 59. Rekonen (Baránek, Kodýtek). Rozhodčí: Hribik, Pilný – Malý, Ondráček. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:1. Diváci: 10 465.

Sparta: Kořenář – Graňák, Krejčík, Polášek, Jurčina, Němeček, Jandus, Mikliš – Sobotka, Horák, Řepík – Safin, Tomášek, Kaše – E. Thorell, G. Thorell, Forman – Dvořáček, Vitouch, Přibyl.

Plzeň: Pavlát – Budík, Zámorský, Baránek, Piskáček, Houdek, Kaňák – Schleiss, Kodýtek, Rekonen – Blomstrand, Mertl, Lang – Hrabík, Bitten, Suchý – Sedlák, Malát, Adamec.