Bojovali a po devíti jalových třetinách hokejisté Škody Plzeň zlomili gólový půst. Jenže i tak Indiáni podlehli v Hradci Králové v 48. extraligovém kole soupeři bojujícímu o přímý postup do čtvrtfinále 1:2 a v pátém zápase po sobě vyšli bodově naprázdno.

Osudným se Škodovce stal sedmý trest a následná přesilovka, kterou domácí v třetí periodě proměnili v rozhodující zásah. Plzeň už odpovědět nedokázala. Hradečtí tak slavili deváté vítězství v řadě za tři body a čtyři kola před koncem základní části drží pozici v elitní čtyřce. Západočeši jsou i přes další porážku dál osmí.

Přitom se triumf Východočechů nerodil lehce.

V úvodu byli aktivnější domácí, blízko otevření skóre byl Pavlík, ale jeho dorážku už mířící do brány ještě zastavil některý z plzeňských hráčů. Záhy poté už ale Mountfield vedl. Po spolupráci Lva s Eberlem se přesně k tyči trefil McCormack. Oba celky si pak užily nájezd dvou na jednoho. Ten hradecký pokryl skvělým zákrokem Pavlát, na opačné straně pak Pour trefil jen tyčku. Pro Plzeň škoda.

Hned v úvodu druhé třetiny se totiž po levém křídle rozlétl Beránek, nabil Blomstrandovi a ten z kruhu propálil hradeckého gólmana Kiviaha. Bylo srovnáno.

Indiáni skórovali po dlouhých 184 minutách a 28 sekundách, jenže v eskalující bitvě byli nedisciplinovaní a museli se bránit i ve třech proti pěti. Nepříjemné oslabení však přestáli.

Početní výhody hýbaly děním až do konce. Víc přesilovek hráli domácí a sedmou v pořadí přetavili ve vítěznou ránu. V 52. minutě pálil Klíma. Pojistku mohl po nájezdu přidat Jergl, ale Pavlát stihl zakročit betonem. Hosté už však ani v šesti bez brankáře prohru neodvrátili.

V pátek se Plzeň utká doma s obhájci titulu z Třince ve zvláštním utkání, které bude připomínkou deseti let od chvíle, kdy Škodovka získala titul.

Hlasy trenérů:

Tomáš Martinec (Mountfield): "Byl to strašně těžký zápas, oba týmy hrály s play off nasazením. Na nás bylo maličko znát, že jsme hráli čtvrtý zápas v týdnu. Klobouk dolů před týmem, vydal se úplně do dna. Výborně jsme hráli oslabení a přestože nám nešly přesilovky, tak se nám nakonec podařilo jednu proměnit a zápas v ní rozhodnout. Za tři body jsme šťastní."

Petr Kořínek (Plzeň): "Utkání bylo vyrovnané. Věděli jsme, že Hradec má formu, nicméně týmu nelze vytknout bojovnost. Kluci makali, oddřeli to, ubránili i spoustu oslabení. Přesto jsme nakonec dostali branku, když nás hrálo víc v poli a soupeř zbytečnou technickou chybu potrestal. Potom už jsme asi neměli sílu na zvrat. Na to, jak se nám nedaří, jsme ale zápas odehráli se ctí."

Play-off už začalo. Záleží, kdo chce víc a kdo míň, burcuje Schleiss

Mountfield HK – Škoda Plzeň 2:1

Třetiny: 1:0, 0:1, 1:0. Branky a nahrávky: 12. McCormack (Eberle, Lev), 52. Kev. Klíma (Cingel, Blain) – 22. Blomstrand (M. Beránek).

Rozhodčí: Hribik, Pilný – Hynek, Šimánek. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:0. Střely na branku: 40:24. Diváci: 4 424.

Nejlepší hráči: Kevin Klíma – Martin Beránek.

Mountfield: Kiviaho – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík, Marcel – Eberle, Cingel, Lev – R. Pavlík, Lalancette, Chalupa – Perret, Kev. Klíma, Jergl – Okuliar, Zachar, Smoleňák. Trenéři: T. Martinec, P. Svoboda a Hamara.

Plzeň: Pavlát – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Piskáček, Baránek, Jaroměřský – Schleiss, Mertl, Rekonen – Hrabík, Suchý, Pour – M. Beránek, Holešinský, Blomstrand – Bitten, Honejsek. Trenéři: Kořínek a Bombic.