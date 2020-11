Škoda jako lídr vyzve třetí Oceláře, bitva ve Werk Aréně začne v 17.00 hodin. Srazí se aktuálně nejlepší celky soutěže. Vizitky soupeřů nabízejí drtivá čísla. Škodovka bodovala zatím ve všech 11 utkáních, uplynulých devět vyhrála, naposledy v prodloužení v Olomouci 2:1, a s 28 body a se skóre 45:23 kraluje neúplně tabulce.

A bilance o dvě příčky níž postaveného Třince? Osm zápasů, osm vítězství, jen jednou, hned po restartu soutěže s Kometou, až v prodloužení. Shrnuto: 23 bodů z 24 možných při skóre 41:18.

Těžko odhadnout výsledek nadcházejícího souboje. Jisté je, že jedna vítězná série dnes skončí. „Utkají se dva týmy, které jsou v tabulce nahoře. Vnímám to jako souboj o první místo a očekávám dobrý zápas,“ řekl plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Přehnané obavy ze síly Ocelářů, kteří naposledy doma porazili České Budějovice 6:3 a předtím tu Zlínu a Olomouci naložili shodně 5:2, ale nepociťuje. „Pro oba týmy to bude velká zkouška. My se připravíme co nejlíp a v Třinci si to rozdáme o první flek. Co si víc přát,“ prohlásil hlavní kouč Škodovky.

„Třinci se daří, nám také a máme v zádech nějakou šňůru. O kvalitách Ocelářů víme, chystali jsme se na ně speciálně v tréninku i na poradě u videa a na zápas se těšíme,“ přidal se útočník Petr Kodýtek, který zažívá stejně jako celý plzeňský tým povedený vstup do sezony.

Šikovný centr dravé a produktivní čtvrté lajny zapsal v 11 utkáních sedm bodů za čtyři góly a tři asistence, což ho v týmu řadí na páté místo. Kralují klíčoví borci Milan Gulaš (16 b., 5 gólů + 11 asistencí) s Tomášem Mertlem (12 b., 9 + 3). V Třinci řádí zase Martin Růžička (8 zápasů, 16 b., 4 + 12) či Matěj Stránský (8 záp., 15 b., 9 + 6). Pro Gulaše s Růžičkou tak v pátek mimo jiné půjde o přímý souboj o první místo v produktivitě celé soutěže.

Oceláři se ale mohou opřít i o hráče ze zámoří, jako jsou Filip Zadina (předtím v NHL Detroit) nebo gólman Josef Kořenář (AHL), který se v třinecké bráně točí s Jakubem Štěpánkem. „Hvězdy v týmu sice mají, ale na to se nekoukáme. Víme, že se v Třinci dá vyhrát,a s tím jdeme do zápasu,“ zareagoval Petr Kodýtek.

Kdo ovládne bitvu? Páteční večer ukáže.