Právě u áčka Pardubic totiž po boku otce, uznávaného trenéra, získával cenné zkušenosti, aby se v roce 2015 ujal vedení týmu jako hlavní kouč. Jenže po měsíci bylii s asistentem Václavem Baďoučkem odvoláni. Teď se do nejvyšší soutěže vracejí jako vyrovnaná dvojice na střídačce Škodovky.

„V Pardubicích to pro mě bude hodně zvláštní a klukům musím něco vypsat do kabiny,“ prohlásil Říha.

Jak se cítíte na startu sezony?

Těším se, bez ostrých zápasů to není ono. Ale pocity jsou složitější. Hned ve třetím přípravném utkání se nám zranili dva útočníci, pak tým postihla viróza, nebyl k dispozici gólman Míra Svoboda. Nikdy jsem tolik komplikací nezažil. Ale musíme se s tím popasovat.

Oddechli jste si, když se marodka začala vyprazdňovat a až na Svobodu a švédského centra Thorella byste měli být kompletní?

Rozhodně se nám ulevilo, zvlášť když v závěru minulého týdne se k nám připojil nově lotyšský útočník Dzierkals. Jenže hned nato zase jeden hráč vypadl. Ale i tak věřím, že na start budeme připravení.

Jak reálný je návrat Thorella se Svobodou?

Thorell, kterého limituje prasklina v čelisti, už s týmem trénuje s celoobličejovým krytem. Úvodní tři kola určitě nestihne, ale pak by mohl naskočit. Nadějné je to i u Svobody. Všechna vyšetření dopadla dobře, trénuje naplno a postupně by měl být k dispozici.

Začne tak v brance zkušený Dominik Furch, který přišel na záskok zatím do konce září, nebo dostane šanci mladý Pavlát?

Furšík je výborný gólman evropské úrovně a věřím, že nám hodně pomůže. Ale i Pavlát chytal celou přípravu fantasticky a o tom, kdo začne v Pardubicích, rozhodneme až před utkáním.

V jakém složení nastoupí elitní útok, který by měl produktivitou zalepit díru po odchodu Milana Gulaše?

I v tomhle ohledu jsme museli měnit plány. K fungující dvojici Bulíř, Mertl jsme na křídlo původně počítali s Musilem. Jenže zraněním Thorella nám vypadl centr, na tenhle post jsme přesunuli Musku a v prvním útoku začne Dzierkals.

Michal Bulíř přišel jako střelec, ale v přípravě ani jednou neskóroval. Nestraší vás to?

On sám říká, že v přípravě nedal gól snad pět let a jen na to navazuje. Tak doufám, že teď naváže na ty dobré sezony, které předtím měl.