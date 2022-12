Naposledy Indiáni vyhráli v Litvínově 4:2, předtím brali tři body v Hradci Králové i doma s Třincem a v nabitém středu tabulky drží sedmou příčku. A co víc, od tria celků na dně soutěže je dělí již desetibodový polštář.

Na severu Čech vyšla Škodovce hned první třetina. Modrobílí se utrhli do dvoubrankového náskoku a ten pak přes dramatické chvíle v závěru duelu dotáhli k vítězné tečce.

Základ úspěchu?

V plzeňské brance znovu jistý Miroslav Svoboda, který kryl 33 litvínovských střel. A bojovný výkon celého týmu, k tomu důraz v ofenzivě korunovaný góly. Po dvou kanadských bodech si připsali útočníci Filip Suchý, Kryštof Hrabík a také kapitán Jan Schleiss.

Ten měl vůbec povedený den. Dopoledne vešlo ve známost, že si 28letý forvard protáhl angažmá v Plzni o další dvě sezony a zbaven starostí o budoucnost patřil Schleiss ke klíčovým mužům plzeňské party.

„V Plzni jsem doma, chtěl jsem zůstat a jsem rád, že jsme prodloužili smlouvu a k tomu vyhráli. Navíc mi to tam i padlo, takže dobrý den,“ usmíval se Schleiss. „První třetina se nám povedla, dali jsme nějaké góly. Ovšem poté jsme si nepomohli přesilovými hrami, Litvínov ještě snížil, ke konci odvolal gólmana a bylo to hektické. Naštěstí máme tři body,“ zhodnotil zápas.

Právě zkušený forvard před koncem souboje nabil při litvínovské power-play Adriánu Holešinskému na vítěznou pojistku. A předtím v úvodní periodě poslal Škodovku do vedení 2:1 po parádní souhře s parťáky Petrem Kodýtkem a Kryštofem Hrabíkem, který se nově posunul do elitní lajny Západočechů.

„Kryštof je super hráč, přinesl nám něco jiného. Je poznat, že byl dlouho v zámoří. Umí souboje, má tlak do brány a jsme rádi, že nám to klape,“ sdělil Schleiss.

Zvedá se hra Plzně, ale rostou i individuální výkony hráčů. Zrovna Schleiss skóroval ve třetím utkání po sobě, když předtím jen paběrkoval. „Nevím, v čem to bylo. Na první gól jsem čekal snad deset zápasů. Střely byly, ale nepadalo to tam. Teď jen pokorně doufám, že to takto půjde dál. A hlavně, že se bude dařit i týmu. Chceme pokračovat hned ve čtvrtek v Mladé Boleslavi, i když víme, že nás čeká další velmi těžké střetnutí,“ avizoval Schleiss.

STŘET S BRUSLAŘI

Extraliga nezpomaluje a Škodovka se ve čtvrtek utká v předehrávce 25. kola v Mladé Boleslavi s Bruslaři (začátek v 17.30, O2 TV sport). Jde o souboj sousedů v tabulce. Středočeši vedení explzeňským koučem Ladislavem Čihákem jsou šestí o bod před Plzní a stejně dobře naladění. Minulé tři zápasy byli rovněž maximálně úspěšní, naposledy sestřelili Mountfield na jeho ledě 2:0. O nulu na boleslavském kontě se postaral brankář Filip Novotný, ačkoliv na něj letělo neuvěřitelných 49 střel.

„Sice nás čeká nepříjemný soupeř, ale věřím, že navážeme na předchozí tři výhry a odvezeme si nějaké body,“ prohlásil odhodlaně plzeňský obránce Marek Baránek. „V minulých čtyřech pěti utkáních si naše hra zase víc sedla. Do defenzivy se vrátil uzdravený Pisky (Piskáček), brzy by měl naskočit i Buďa (Budík), takže by to mohlo být ještě lepší,“ doplnil bek.

První vzájemný souboj sezony v Plzni vyhráli Bruslaři po nájezdech 2:1,

VITALOŠ KONČÍ

Zápas v Mladé Boleslavi se už nebude týkat slovenského beka Martina Vitaloše, Vedení plzeňského klubu oznámilo, že s 22letým zadákem ukončilo spolupráci. Vitaloš přišel na západ Čech z mistrovské Nitry jako jedna z letních posil, ale očekávání nenaplnil. Nastoupil pouze do 13 zápasů v nichž nebodoval. Vedle toho vypomáhal ve druhé lize Klatovům. Za partnerský klub Škody odehrál osm zápasů s bilancí dvou bodů.

