„Nervózní z toho nejsem, ale všichni vnímáme postavení v tabulce. Naší výhodou je, že to máme ve svých rukou. Budeme se snažit, abychom na přímém postupovém místě do play-off vydrželi až do konce, když jsme na něm vydrželi tak dlouho,“ prohlásil trenér Škody Plzeň Václav Baďouček.

Čtvrtá Škodovka zatím získala 81 bodů, páté České Budějovice mají 79 b., šesté Vítkovice 76 b. a sedmá Sparta 74 b. Plzeň a Vítkovice ještě odehrají osm zápasů, Budějovice devět, a Sparta dokonce deset utkání.

Přidat do tabulky další body mají plzeňští hokejisté šanci už v pátek od 17.30 hodin doma proti třináctému Litvínovu, bojujícímu o postup do předkola play-off, ale hlavně vyhnutí se baráži o setrvání v extralize. „Litvínovu se po změně trenéra zatím nedaří. V jeho hře jsou znát nějaké prvky trenéra Růžičky, jako je větší důraz na defenzivu. Litvínov sice není v optimálním období, ale o to větší nasazení a bojovnost od nich čekám. Narazíme na dobrou defenzivu a bojovný mančaft, který bude chtít zlomit černou sérii,“ řekl plzeňský kouč.

Jsou body proti Litvínovu povinností? „K takové myšlence to svádí, protože hrajeme doma a Litvínov není v pohodě. Ale žádný zápas v této fázi sezony není jednoduchý, když spousta týmů bojuje o postup do play-off. Litvínov bojuje o to, aby se vyhnul baráži. Nevyberete si soupeře, který by byl jednoduchý,“ tvrdil Baďouček.

I když se dnes z olympijského Pekingu vrací Lotyš Martins Dzierkals, tak proti Litvínovu podle kouče Škodovky nebude ještě hrát. Chybět bude i slovenský obránce Peter Čerešňák, kterého v Pekingu čeká víkendový zápas o medaili.

Porážka na Spartě hodně mrzí, připouští Suchý