Zápas první Plzně na ledě třetího Třince zvládli lépe domácí Oceláři, kteří zvítězili 3:1. V souboji dvou aktuálně nejlepších celků hokejové extraligy si horkou premiéru v nejvyšší soutěži na straně Škodovky odbyl brankář Dominik Pavlát. Připsal si celkem 35 úspěšných zákroků a vůbec se proti proti silnému soupeři vytáhl. Inkasoval jen dvakrát, třetí gól přidali domácí do opuštěné brány při plzeňské power-play. Na západ Čech přišel Pavlát před sezonou, v plzeňské bráně nastoupil už během letního poháru, ale poté v extralize dostával přednost Dominik Frodl. Až nyní proti silným Ocelářům přišla jeho chvíle.

„Věděl jsem, že na mě v utkání s Třincem půjde hodně střel. A jsem rád, že se nejednalo o nějaký zápas třeba s 15 zásahy. Vždycky je pro gólmana lepší, když na něj střelci hodně pálí. Premiéra byla sice bez bodu, ale vydařila se mi o hodně lépe, než to bylo v Chomutově,“ připomněl s úsměvem 21letý rodák z Tábora svoje vůbec první vstoupení v extralize. To Pavlát zažil v prosinci 2017 ještě v dresu chomutovských Pirátů zrovna proti Plzni a po čtyřech inkasovaných gólech byl střídán a zápas nedochytal.

Za výkon proti Třinci vás pochválil i asistent trenéra Jiří Hanzlík. Bylo něco, co jste si po utkání vyčítal?

Jestli něco, tak druhý gól inkasovaný jak se říká do šatny. Tam to byla škoda. Věděl jsem, že se blíží konec třetiny a že Jašek určitě vystřelí. Trefil to pěkně na zadní tyč a já spíš myslel, že to zkusí na přední. Takový puk bych si, myslím, měl pohlídat, zvlášť když zbývala vteřina do konce třetiny. Tahle trefa de facto rozhodla celý zápas.

Zvlášť v závěru druhé třetiny jste se musel hodně otáčet. V jednom momentě jste se skvěle přesunul k druhé tyči proti zakončení Martina Růžičky, za což se vám dostalo uznání i od třineckého kanonýra. To asi potěší?

To se seběhlo tak rychle, že jsem skoro střelu ani nestihl zaregistrovat. Později jsem na videu viděl, že přišla sražená rána, Martin Růžička si puk sklepnul rukou před prázdnou bránu a já jsem sebou jen plácl, natáhl se přes celou bránu. Naštěstí mě trefil.

A další bravurní zákrok jste přidal v samém závěru. Plzeň se nadechovala ke hře bez gólmana, vy jste vyrazil z brány, ale pak jste si všiml Hrehorčákovy střely a skokem plavmo jste zabránil nejhoršímu.

Už jsem vlastně mířil na střídačku, nicméně jsem si všiml, že vyhozený puk míří do prázdné brány. Rozjel jsem se zpátky, skočil rybičku a naštěstí jsem to chytil.