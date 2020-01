Hokejista a rozhodčí. Oba jsou nedílnou součástí hry, ale během utkání najdou mezi sebou málokdy společnou řeč. Jakub Šindel však jako jeden z mála zažil obě role na nejvyšší úrovni. Jako hráč odehrál v české extralize skoro 250 zápasů, z toho více než polovinu v dresu Plzně, kde se nyní usadil. Podíval se i do zahraničí, kde jako velký cestovatel vyzkoušel sedm různých lig, ale následně musel nuceně pověsit hokejku na hřebík. Při působení ve Francii mu při přátelském zápase s domácí reprezentací jeden ze soupeřů brutálním zákrokem hokejkou zlomil čelist.

Na led se však bývalý hokejista vrátil, pouze změnil roli. Přijal nabídku zapojit se do akademie rozhodčích a během tří let se propracoval zpět do extraligy.

Už je to nějaká doba, co jste utrpěl vážné zranění čelisti, po němž jste ukončil hokejovou kariéru. Jak na tento okamžik vzpomínáte?

Každé zranění je nepříjemné, toto ale obzvlášť, protože bylo nejvážnější a ovlivnilo výrazně moji kariéru.

