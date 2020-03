Jenže zasáhla koronavirová nákaza. Hokej jde stranou. Extraliga byla ukončena aniž by byl vyhlášen šampion. Straka stejně jako další majitelé hokejových klubů sčítají ztráty.

„Celá společnost, lidé i firmy, se ocitli ve výjimečné situaci a čím dřív skončí, tím líp pro všechny,“ říká někdejší excelentní útočník, olympijský vítěz i mistr světa a nyní šéf hokejové Škody Plzeň.

Tušíte, jak moc se vás po finanční stránce dotkl předčasný konec extraligy?

Jen ze vstupného na zápasy play-off jde o vysoké finanční částky. Do toho dobíhají nějaké sponzorské smlouvy a v tuhle chvíli nevíme, co se z toho realizuje. Musíme vyčkat, ale dá se očekávat, že nás čeká těžká doba.

Co říkáte na to, že některé hokejové kluby v Norsku a u nás Hradec Králové už v téhle chvíli propouštějí hráče?

Nechci to hodnotit, až čas ukáže. Nevíme, jak dlouho potrvá krizový stav, jestli měsíc, dva nebo déle, a co ještě přinese. Máme nějaké plány, A, B i C, a zatím je vše, jak má být. Hráčům běží smlouvy do konce dubna, takže máme měsíc a půl na to, abychom dokázali zareagovat na stav, který nastane.

Plán A je, že příprava na další sezonu začne 1. května?

Tak nějak, ale sám tomu moc nevěřím.

Céčko je nejkrizovější?

Je, ale co konkrétně znamená, si nechám pro sebe.

Zimní stadion v Plzni je uzavřený, led rozpuštěný. Jak komunikujete s členy vedení, hráči a trenéry?

Schůzky nejužšího vedení se konají jednou za dva dny, ale ono je těžké něco plánovat. Není od čeho se odrazit. S hráči jsme ve spojení na WhatsAppu, kde bychom případné novinky zveřejnili. Ale zatím žádné nejsou. Jen být zodpovědní a trpěliví.

Jaká další doporučení jste hráčům dali?

Doporučili jsme jim, aby se zdržovali doma a nikam necestovali. Je na každém, aby se doma nějak udržoval v kondici.

Jak hrozbu nemoci Covid-19 vnímáte vy osobně?

Snažím se být pozitivní, i když pár těžších chvil jsem také měl. Třeba jsem seděl dlouho u televize, vstřebával jobovky a pak jsem byl hodně špatný. Na telku teď koukám minimálně, jen abych věděl, co se děje. A snažím se zabavit jinak. S rodinou žijeme ve vsi za Plzní a doma mám možnost si zasportovat. Člověk si dá do těla a přitom si vyčistí hlavu.

Učíte doma své dvě dcery?

Jo, jo. Máme to s manželkou rozdělené. Ona má jednu, já druhou a dopoledne se učení věnujeme. Holky to sice moc nebaví, ale jinak jsou spokojené. Nemusí do školy a vydovádějí se venku na zahradě. Hned vedle nás navíc bydlí brácha Michal, který má taky dvě dcery. Bylo hezky, takže odpoledne trávily holky společně. Spíš pro mě je učení horší. Ještě, že existuje internet, kde jde vše vygooglovat (smích).

Jaká byla z vašeho pohledu sezona Škodovky?

Za mě dobrá, úspěšná. V extralize jsme skončili pátí, když jsme stejně jako třetí Sparta a čtvrtá Mladá Boleslav měli 92 bodů. Na páté místo nás sundala až v závěru základní části série porážek na cizím ledě. Doma jsme byli skvělí, venku poloviční. Možná tím, že mladý tým se s narůstajícím počtem proher nedokázal srovnat.

Po dvou letech tak Plzni utekla účast v Lize mistrů.

To je škoda, protože Liga mistrů nám v létě vždycky pomohla. Jdete na silné zahraniční mančafty a když uspějete, tak sebevědomí letí nahoru.

A to si přenesete do extraligy. Ale jinak paráda. Kdyby mi někdo před sezonou řekl, že budeme až do konce ve hře o druhé místo s týmy jako jsou Sparta nebo Třinec, tak bych to určitě bral.

Přitom sezonou jste prošli s úzkým a hodně mladým kádrem.

Je fakt, že do mužstva jsme zabudovali spoustu mladých kluků. Ať to byli obránci Houdek s Jiříčkem, v útoku Kolda s Malátem i další. Dostali šanci a teď je na nich, aby své kvality v další sezoně potvrdili.

Musel jste oproti minulým sezonám chodit víc do hráčské kabiny?

To ne. Sezonou jsme prošli bez výraznějších výpadků. Možná teď v závěru, co se nám nevedlo venku, jsem byl v kabině asi dvakrát. Snažili jsme se s trenéry přijít na to, v čem je problém, ale marně. Tak to někdy je.

Mužstvo se zase dokázalo vyrovnat s nebývalým počtem zranění.

To oceňuju. Vždyť nám jeden čas chybělo až pět kluků a dát dohromady dvacet hráčů byl problém. Hodně nám pomohli Suchoš (Filip Suchý) z Chomutova a Tomáš Vracovský ze Sokolova. Jde o naše odchovance a Láďa Čihák si je vytáhl zpět na střídavý start. Zdravotní trable se naštěstí vyhnuly Gulimu (Milanu Gulašovi). Kdyby se zranil, měli bychom obrovský problém

Že je Milan Gulaš klíčovým hráčem Plzně se ví. Čekal jste ale, že 34letý borec ovládne extraligu s takovou dominancí? Stane se nejproduktivnějším hráčem (76 bodů) a s 35 góly i nejlepším střelcem soutěže?

Guli je úžasnej hokejista a je si toho vědom. Skvěle začal a to je vždycky důležitý. Dovolil si pak neskutečný věci. Ale to nebylo jen letos. Extralize dominuje od chvíle, co se vrátil ze Švédska.

Bylo složité ho v Plzni udržet?

Ani ne. Guli chtěl zůstat, a i když nějaké debaty proběhly, tak jsme celkem rychle našli společnou řeč.

Při absenci zraněného Jaroslava Pavelky odtáhl celou sezonu v plzeňské brance Dominik Frodl. Nebyla to pro 23letého gólmana příliš velká zátěž?

Někdo to tak možná vidí, já ne. Začátek sezony neměl Frodlík nijak úchvatnej, ale oklepal se z toho. A když se podíváte do jiných týmů i třeba v NHL, tak jednička tam až na pět šest zápasů odchytá celou sezonu. Takhle to měl Svoboda ve Vítkovicích nebo Hrachovina po příchodu do Liberce. A psychická únava? To je takový nicneříkající pojem, spíš výmluva. Guli si taky nemůže říct, dneska nebudu hrát, protože si potřebuju psychicky orazit.

Když jste zmínil NHl, co říkáte na výkony plzeňského rodáka Dominika Kubalíka, který do přerušení zámořské soutěže nasázel v dresu Chicaga ve své premiérově sezoně 30 gólů.

Kubalda je skvělej. V Plzni zářil jako střelec dvě sezony po sobě, pak ve Švýcarsku, takže zámořští skauti a trenéři museli vědět, že góly dávat umí a není to hráč do rozbíječské lajny. Ale vím, jak to v NHL chodí. Hráče tam schválně dostávají pod tlak a zkoušejí, co vydrží. Pak mu konečně našli místo v elitní lajně vedle Kanea a Kubalda důvěru splácí.

Můžete v tuhle chvíli říci, jak se promění plzeňský tým pro nadcházející sezonu?

Na to se vzhledem k situaci těžko odpovídá. I když máme hráče vytipované a Tomáš Vlasák (sportovní manažer) je s nimi v kontaktu, tak nemůžeme nic slibovat. Panuje stop stav. Co je jasné, že pár hráčů z kádru odejde. Jména oznámíme začátkem května.

Do extraligy postoupil Motor České Budějovice. Co od nováčka očekáváte?

Že bude silný, hodně silný, což je pro extraligu jen dobře. Zato je mi líto Kladna. Ještě dvanáct kol před koncem se zdálo, že se ho sestupové starosti netýkají, a přesto spadlo. Jarda Jágr přitom táhl diváky na stadiony, plnil nám kasy a nakonec to takhle odnesl.

Naznačujete, že jste pro nahrazení přímého sestupu nějakou formou baráže?

Za klub říkám ano. Pro extraligové celky by měl existovat záchytný bod. Ve hře je pár variant, ale momentálně máme jiné starosti.