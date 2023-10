Plzeň je v extralize desátá, ale pátou výhrou z minulých sedmi kol potvrdila, že se po tristním úvodu lemovaným prohrami zvedá z problémů.

Brankář Dominik Pavlát. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

To byla jízda. Hokejová Škodovka zničila v neděli stroj na vítězství z Litvínova. Vervu doma sestřelila 5:2 a chemiky sesadila v extralize po pár dnech kralování z prvního místa.

Plzeň je desátá, ale pátou výhrou z minulých sedmi kol potvrdila, že se po tristním úvodu lemovaným prohrami zvedá z problémů.

Rozjel se útok, šlape defenziva a navíc tým dál drží brankáři – Samuel Hlavaj nebo jako proti Litvínovu Dominik Pavlát. Třiadvacetiletý gólman byl pod palbou, ale z 37 ran soupeře až na dvě všechny kryl.

Jenže extraliga v úterý pokračuje a Indiáni míří do Českých Budějovic, kde se od 17.30 střetnou s o dva body lepším Motorem na osmé příčce.

„Motor je urputný tým, v kádru mají navíc hodně zkušených hráčů. V Budějkách se nevyhrává lehce, ale my budeme bojovat a pokusíme se tam urvat nějaké body,“ vyhlásil Dominik Pavlát.

Do branky jste se v neděli vrátil po třech utkáních, v nichž chytal Samuel Hlavaj. Byla zápasová pauza znát?

Bylo to pro mě těžší si znovu stoupnout do brány, měl jsem občas i potíže s dechem. Navíc nepřijel slabý soupeř, i když v extralize žádný takový není. Byl to náročný duel, ale jsem rád, že jsem se znovu dostal do brány a hlavně, že jsme vyhráli.

V první třetině měla navrch i díky čtyřem přesilovkám Verva, ale vy jste udržel čisté konto.

V úvodní části nám Litvínov ukázal, proč byl v čele tabulky. Vůbec k ničemu nás nepustili. Navíc jsme hráli hodně oslabení, ale ubránili jsme to. Tam se nejspíše utkání lámalo. Po pauze jsme se z toho dostali, podařilo se nám dát nějaké branky, což nás trošku uklidnilo.

Ačkoliv Plzeň po dvou třetinách vedla 3:1, stále neměla nic jistého, že?

Oni na nás ještě nastoupili, měli dost střel a rozhodl asi až náš gól na 4:1. Je paráda, že se nám povedlo porazit vedoucí celek tabulky. Hodně nám k tomu pomohli i fanoušci, kterým patří velké poděkování.

Dá se říct, že je Škodovka po nepovedeném startu z nejhoršího venku?

Všichni bychom si přáli, aby to tak bylo. Rozhodně si víc věříme, hlava a sebevědomí, to je vždy klíč k úspěchu. Je pravda, že jsme nyní na menší vlně, máme najednou silné hlavy a daří se nám i otáčet zápasy. Ale je třeba bojovat dál.

Dvěma góly, prvními v extralize, přispěl k nedělní výhře finský bek Aleksi Laakso. Přitom pro letní posilu Škodovky to byl kvůli zranění teprve třetí start v soutěži.

Aleksi je skvělý hráč, ale i vynikající kluk do kabiny, což je také hrozně důležité. Odvádí skvělou práci v zápase i na tréninku, nic nevypustí. Je to extrémní dříč a dva góly si za tu práci zasloužil.

Jak si stojí Motor

V létě Jihočeši výrazně obměnili kádr, ale tým nově vedený explzeňskou dvojicí trenérů Ladislav Čihák, Jiří Hanzlík dál spoléhá na veterány Lukáše Pecha (v neděli se zranil) a Milana Gulaše. Jestliže v úvodu extraligy České Budějovice bodovaly, nyní se Motor zadrhává. Z minulých osmi zápasů vyhrál jen jednou, čtyřikrát k tomu přidal alespoň bod, jenže teď vyšel dvakrát naprázdno. Naposledy padl 2:5 v Olomouci. Shrnuto, 20 bodů a osmé místo v tabulce. Nejproduktivnějším hráčem je Adam Kubík s 11 body (7 gólů + 4 asistence), druhý Milan Gulaš zatím připsal o dva body méně (4 + 5). Nicméně ve třetím kole v Plzni uspěli Jihočeši, kteří urputný duel vyhráli 1:0.

Nabitý program

Minulý pátek hrála Plzeň v Třinci (1:4), v neděli hostila Litvínov (5:2) a jede dál. V úterý se Škoda představí v Českých Budějovicích (17.30), v pátek ji doma čeká derby s Karlovými Vary (17.30) a v neděli hraje na Spartě (16.00).