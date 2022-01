Jsou to zatím nejtěžší chvíle, které v sezoně prožíváte?

Tohle si během sezony zažije asi každý tým. Je důležité, jak se k tomu postavíme a v mužstvu je vůle s tím něco udělat. Je třeba se zaměřit na chyby, které děláme a věřím, že se z toho brzy dostaneme.

Zápas s Libercem se lámal ve druhé třetině, kterou jste na góly prohráli 1:2 a na střely 4:17. Co bylo příčinou?

Přestali jsme se tlačit do brány. Čtyři střely za třetinu, to je strašně málo. Nemůžeme mít takové výpadky a určitě se na to u videa ještě podíváme. Je dost možné, že nás to stálo zápas.

Trenéři míní, že za situace, kdy se týmu nedaří a navíc v sestavě chybí řada hráčů, není možné hrát hokej na krásu. A že je třeba hru co nejvíc zjednodušit. Souhlasíte?

Ano, když se nevede, tak je největší síla v jednoduchosti. A je třeba si to dostat do hlav. Dlouho jsme nebodovali a víme, že takhle to dál nejde. Všichni si to musíme uvědomit.

Jenže aktuálně chybí řada zraněných nebo nemocných hráčů a sestava se neustále mění. Je to hodně znát?

V týmu jsou všichni kvalitní hráči a mě osobně je jedno, s kým nastupuji. A myslím, že tak to má asi každý. Teď je hlavní tahat za jeden provaz a neřešit sestavu. Musíme prostě zase urvat body, už je potřebujeme.

Mladí hráči včetně vás zase dostávají více prostoru. Je to šance se ukázat?

Tak já si vážím každé šance, kterou dostanu a snažím se hrát, jak nejlépe umím. Teď ale chci s týmem hlavně dokázat to, abychom nepříznivou sérii zastavili.

V nadcházejících kolech vás čekají soupeři ze dna soutěže, v neděli předposlední Kladno a pak v úterý doma poslední Zlín. Vítáte to v dané situaci?

Jestli chceme konečně zlomit sérii neúspěchů, tak se nemůžeme dívat doprava doleva a musíme porazit kohokoliv. Důležité bude se soustředit sami na sebe a nezabývat se tím, kdo stojí proti nám. Je to hlavně o nás.

Čekání na novoroční výhru trvá. Oslabená Plzeň podlehla Liberci