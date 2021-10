Čtvrteční derby českého západu vyhráli znovu domácí. Tentokrát hokejisté karlovarské Energie, kteří v předehrávce 14. extraligového kola porazili Škodu Plzeň 3:0.

Výhrou, na níž měl hlavní podíl brankář Novotný, zlomil tým z lázní předchozí sérii pěti porážek. Naopak Škodovka vyšla naprázdno po osmi utkáních, v nichž bodovala, a minulých pět zápasů vyhrála.

Duel zakončující první čtvrtinu základní části nabídl svižný hokej v tempu a pěkně ostrý, jak se na derby sluší. V první třetině byla aktivnější Energie. Domácí soupeře výrazně přestříleli, práci však měli oba gólmani. V úvodu paradoxně v oslabeních.

Nejprve při plzeňské přesilovce pláchl do brejku Flek, ale Svoboda jeho kličku do bekhendu vystihl. A v domácí výhodě si zase Novotný poradil s nájezdem Švéda Blomstranda.

A platilo Nedáš, dostaneš!. Zatímco Schleiss napálil jen břevno karlovarské brány, tak třetí domácí lajna slavila. Po rychlé akci skóroval přesnou ranou z mezikruží teprve 17letý Kulich. K radosti fanoušků, ale i v hledišti KV Arény sedícího skauta NHL Jana Slanskyho.

Jednogólový náskok Energie platil i po druhé části, ačkoliv Škodovka výrazně přidala. Na střely prostřední třetinu vyhráli hosté 17:8, jenže strážce domácí svatyně nepřekonali. Jako v přečíslení dvou na jednoho, kdy Kodýtek ještě postrkával puk na Schleisse, ale gólman mu kotouč nataženou holí vypíchl.

Před druhou pauzou se souboj ještě víc vyhrotil. Novotný při výjezdu za bránu ztratil hůl i orientaci, Plzeň toho sice nevyužila, ale závar končil potyčkami a přibývalo vyloučených.

Indiáni ztroskotávali na Novotném i v závěrečné třetině a v 50. minutě navíc znovu inkasovali. Po vyhraném buly v útočném pásmu (což zařídil explzeňský Kracík) před Svobodou vyplaval Průžek a upravil stav na 2:0 .

Záhy ale mohli hosté snížit. Do nájezdu se pustil Bulíř, byl podražen, jenže hosté ani z nařízeného trestného střílení Novotného o čisté konto neobrali. Exekuce se ujal Blomstrand, jenže karlovarského gólmana nepřelstil.

Ještě však stále zbývalo téměř osm minut boje, ovšem vše marné. Hostům nevyšla ani hra v šesti bez brankáře a v závěru Kohout po Novotného přihrávce obloučkem do opuštěné plzeňské klece zpečetil výhru Energie.

Kvůli viróze absentující šikula Dzierkals chyběl plzeňskému týmu v útoku víc, než se možná zdálo.

Hlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): Dobře jsme věděli, že Plzeň hraje ve velké pohodě a my potřebujeme nějaký zápas ubojovat a přetlačit soupeře, být za to odměněni body. Pomohlo nám, že jsme šli do vedení, což násd malinko uklidnilo. Rozhodujícím faktorem byl ale výkon gólmana Filipa Novotného, který nás držel celý zápas a otevřel nám cestu k vítězství. Patří mu veliká pochvala, ta ale patří i všem hráčům, kteří celý zápas odbojovali. Získali jsme důležité tři body a věřím, že nás to nakopne do dalších zápasů. Do kabiny veliká pochvala za bojovnou a týmovou práci.

Václav Baďouček (Plzeň): Naše bodová série skončila a důvod toho vidím už v první třetině, kdy jsme špatně bruslili a prohrávali osobní souboje. V dalším průběhu utkání se naše hra zlepšila, bohužel za stavu 1:0 jsme měli dlouhou přesilovku čtyři na tři, ale naložili jsme s ní hodně špatně. I potom jsme měli ještě spoustu šancí i trestné střílení, bohužel nám asi nebylo přáno Filipa Novotného překonat. Ale ráz celému utkání dala už první třetina a my jsme do toho již nedokázali naskočit.

ENERGIE KARLOVY VARY – ŠKODA PLZEŇ 3:0

Třetiny: 1:0, 0:0, 2:0. Branky a nahrávky: 14. Jiří Kulich (Koblasa, Kohout), 48. Průžek (Kracík), 59. Kohout (Plutnar, F. Novotný). Rozhodčí: Hodek, Kika – Lučan, Kis. Vyloučení: 7:5. Bez využití. Střely na branku: 29:41. Diváci: 3 816. Nejlepší hráči: Filip Novotný – David Jiříček.

Karlovy Vary: F. Novotný – Martin Rohan, Plutnar, Dlapa, T. Hanousek, T. Havlín, Pulpán, Parkkonen – T. Rachůnek, Hladonik, Flek – Průžek, Kracík, O. Beránek – Koblasa, Jiří Kulich, Kohout – Redlich, Osmík, Vondráček. Trenéři: Pešout a Mariška.

Plzeň: Miroslav Svoboda – L. Kaňák, Čerešňák, Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl, V. Lang – Kantner, Kodýtek, Schleiss – F. Suchý, Mertl, M. Lang – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – Malát, F. Přikryl, Adamec. Trenéři: Baďouček, Říha a Vlasák.