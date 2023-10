Indiáni vedli 2:0, aby poté prohrávali 2:4, ale ještě zabojovali a v zápase nejhorších celků hokejové extraligy urvali alespoň bod.

Plzeňský útočník Ondřej Matýs před brankářem Adamem Brízgalou z týmu Kladna, kterého následné napodruhé už překonal. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Série porážek hokejistů Škody Plzeň je v úvodu extraligy zase delší. Indiáni nezvládli domácí souboj s Kladnem, předposledního s posledním, když padli 4:5 po prodloužení. Prohráli popáté v řadě, ale vzhledem k průběhu je i zisk bodu v duelu dvou nejhorších celků pozitivní. Škodováci sice v úvodu druhé třetiny vedli 2:0, jenže po čtyřiceti minutách prohrávali 2:4. Ještě ale dokázali srovnat a přes prohru v nastaveném čase udrželi Rytíře u dna tabulky.

Plzeňští vyrukovali do boje o poslední příčku s totálně přeoranými útoky. Mimo sestavu zůstali Adam s Indrákem, premiérové starty v sezoně si naopak připsali obránce Malák a v útoku Dvořák. Už první třetina nabídla zajímavé momenty, ale pouze jediný gól. V 11. minut dostal Plzeň do vedení Matýs, který se posunul do první lajny. V nájezdu na gólmana Brízgalu chtěl ještě přihrávat, puk se mu vrátil, ale ještě ho stihl usměrnit mezi nohy brankáře. Hosté, kteří se museli obejít bez distancovaného Frolíka, si zahráli hned tři početní výhody, avšak žádnou i díky zákrokům brankáře Pavláta nevyužili. V jedné z výhod Rytířů pláchl do brejku Lev, ale puk mu sjel a Brízgala zakončení kryl.

V úvodu druhé periody Škodovka nevyužila 53 sekund trvající přesily pět na tři, ale ve zbytku klasické výhody to vzal na sebe Holešinský, vytočil se mezi soupeři a trefou pod břevno zvýšil na 2:0. Jenže hosté záhy snížili a necelou půl minutu nato už bylo srovnáno. Puku se ve středním pásmu zmocnil Pytlík a po nájezdu překonal Pavláta. Indiány zachvátila panika, jejich hra se rozpadla a Rytíři dalšími dvěma góly zápas otočili. Z rohu kluziště před Pavláta vybruslil Bláha a napodruhé bekhendem skóroval. Pak se v přesilovce zapsal mezi střelce znovu Pytlík, což na plzeňské straně iniciovalo střídání brankářů, frustrovaného Pavláta nahradilHlavaj. Předtím mohli Indiáni snížit. Jedna ze střel lízla Brízgalovo rameno a obloučkem padala do sítě, ale některý z hostů ještě puk vyhodil mimo branku.

Trenérská masáž o druhé pauze Škodovku zase probrala. Schleiss ještě netrefil odkrytou klec, v 51. minutě ale po Zámorského střele snížil tečí Lev. Domácí se hnali za obratem, ale dočkali se teprve v závěru třetiny při hře v šesti bez brankáře. V čase 58:59 srovnal další přesnou ranou Zámorský a šlo se do prodloužení. Domácí Pour s Matýsem ale své šance nevyužili, zato Pytlík dokonaným hattrickem zařídil Kladnu vítězství i druhý bod.

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): „Měli jsme dobrý vstup do utkání, vedli jsme 1:0. Zkraje druhé periody jsme měli přesilovku, dali jsme druhou branku. Ovšem následně jedno špatné vyhození puku na icing, hned na to ztráta špatná kotouče ve středním pásmu a rázem to bylo 2:2. Prožili jsme nakonec sedm minut hrůzy, soupeř nám odskočil, což pro nás byla hrozně těžká situace. Nicméně kluci se semkli, určitě je pochválíme za bojovnost. Nakonec do poslední minuty jsme se rvali o výsledek, měli jsme ještě šanci, ale šlo se do prodloužení. Tam jsme dvě velké šance nevyužili a jak to bývá, nedali jsme a z protiútoku jsme naopak dostali rozhodující gól.“

Otakar Vejvoda (Kladno): „My jsme sice první třetinu prohráli 0:1, ale nehráli jsme špatně, chtěli jsme v této iniciativě pokračovat i ve druhé třetině. I když jsme chvilku prohrávali 0:2, tak si myslím, že jsme byli lepším týmem. Byli jsme vzápětí za to odměněni nějakými góly. Ve třetí třetině jsme kontrolovali hru do té doby, než se domácí prosadili. Mrzí nás, že jsme nevyhráli za tři body, ale jsme určitě rádi i za ty dva.“

Škoda Plzeň – Rytíři Kladno 4:5 pp

Třetiny: 1:0, 1:4, 2:0 – 0:1. Branky a nahrávky: 11. Matýs, 23. Holešinský (Schleiss), 51. Lev (Zámorský, Holešinský), 59. Zámorský (Lev) – 25. Kusý, 25. Pytlík, 28. Bláha (Slováček), 32. Pytlík (Beran), 64. Pytlík (Klepiš, Slováček). Rozhodčí: Jaroš, Jeřábek – Brejcha, Gerát. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:1. Střely na branku: 37:27. Diváci: 4 886.

Nejlepší hráči: Ondřej Matýs – Jaromír Pytlík.

Plzeň: Pavlát (od 32. Hlavaj) – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Dujsík, Piskáček, Jiříček, Malák – Holešinský, Mertl, Matýs – Benák, Lev, Rekonen – Schleiss, Jansa, Pour – Straka, Hrabík, A. Dvořák. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Kladno: Brízgala – Dotchin, Hejda, Martenet, Ticháček, Veber, Slováček – Tralmaks, Plekanec, Melka – Kusý, Klepiš, Jarůšek – Bláha, Pytlík, Strnad – M. Procházka, Babka, Beran. Trenéři: Vejvoda, Skrbek a Voráček.