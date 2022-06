Hokej dostal do vínku. Když se narodil, Plzeň se zrovna slavně probila přes favorizovaný Třinec do finále extraligového play-off a Sedlák starší byl u toho. Patřil k oporám týmu. Lajna Martin Špaňhel, Michal Straka, Zdeněk Sedlák byla ofenzivním žihadlem nakonec bronzového celku.

A syn teď přebírá štafetu. Po sedmi letech ve Finsku se upsal Plzni a se Škodovkou naskočil do kondiční přípravy na extraligu.

Sehrál táta velkou roli v tom, že jste nyní Indián?

Nijak na mě netlačil. O Plzni sice vždycky mluvil hezky, ale vždycky chtěl, ať se rozhoduji sám. Ani když přišla nabídka Plzně a já jsem mu o ní řekl, tak se nevyjádřil. Ale když to pak klaplo, byl rád a přiznal, že si to přál. A těší se, jak bude jezdit na zápasy. Už si hledal i vlaková spojení (smích).

Jaké vzpomínky jste si na dětství v Plzni odnesl?

Moc toho není, byl jsem fakt malinkej. Ale vybavuji si, že jsme měli dvoupatrový byt. Lezl jsem na schody, jednou jsem spadl a máma mi dala přes pusu. Pamatuji si, že jsem se v Plzni i poprvé sklouzl po ledě, ale jen matně. A ještě jsem taky spadl do řeky, když jsem krmil káčátka (úsměv).

Co vás vedlo k rozhodnutí opustit Finsko?V Oulu jsem se snažil probojovat do prvního týmu, ale tam to bylo hodně přeplněné. Minulá sezona byla vůbec zvláštní. Ani nevím, jak ji hodnotit. Po sezoně pak přišly nějaké nabídky, z Finska i z Česka. Sedl jsem si ke stolu a chvíli přemýšlel. A z nějakého důvodu se mi ta z Plzně líbila nejvíc. Řekl jsem si, že to bude super, a jsem tady.

Z domova jste odcházel v patnácti letech, to asi nebylo snadné…

Bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsem mohl udělat. Mohl jsem tam dokonce jít ještě o pár let dřív, ale maminka se zasekla, že alespoň základní školu musím dodělat doma. Pak už jsme si to prosadili a jel jsem na sever. První rok jsem se rozkoukával. Na chvíli vždy přiletěla máma, byl tam se mnou i děda. Ale pomohl mi i trenér. Bral mě i do rodiny, na večeři a tak. Strašně rád na něj vzpomínám a stále jsme v kontaktu. I kluci v týmu byli super.

Hokejově vás cepovali v akademii Kärpätu Oulu, pověstné líhni talentů. Trénink, škola, jak tam tohle funguje?

Vše je podřízené hokeji. Ráno se šlo na trénink, pak společně na oběd, odpočinek, odpoledne na druhý trénink. Takhle to bylo v juniorce pět let. Ale vyhrávali jsme, zažili jsme spoustu radosti a zábavy. Bylo to fakt hezké. Hodně mi pomohl i děda, který tam se mnou trávil hodně času.

Jak pobyt v cizině zvládal?

Skvěle. Neumí sice ani slovo anglicky, ale paní na zimáku už věděla, že když k ní dojde, má mu dát kávu a donut. Dal jí dvě eura, pak si sedl s týmovými manažery a česky jim začal vysvětlovat, jak ten hokej máme hrát. Bylo to fakt super (smích).

Je důslednost a propracovanost systému hlavní kouzlo finského hokeje, který teď vládne světu?

Řekl bych, že ano. Ale ono to u nás asi takhle nastavit nejde. Už kvůli škole. Ve Finsku jsme i místo tělocviku měli hokej a rozvrh se dělal podle tréninků na ledě. Trénovali jsme od devíti, do školy se šlo od půl dvanácté do tří a pak zpátky na trénink. A úžasné bylo i zázemí.

V čem?

Od staršího dorostu se o nás starali, i co se stravy a dalších věcí týče, jako u profíků. Měli jsme kustody, a cokoliv jsem potřeboval, zařídili. Taková profesionalita už od patnácti.

Nakolik se cítíte po těch letech jako Fin?

Na to se ptá hodně lidí, ale těžko říct. Pořád jsem víc Čech, ale návyků z Finska mám v sobě hodně. Byl jsem tam dlouho, jediný cizinec v týmu a mentalita se vám dostane pod kůži. S Fiňákem Aleksi Rekonenem (další posilou Škodovky), až přiletí, si pokecám. Něco na něj vyžbleptnu (úsměv).

Už jako dítě jste vandroval cizinou s tátou, který hrál ve Finsku, Bělorusku, Dánsku, Rakousku. Jaké to bylo? A kolika jazyky se domluvíte?

Anglicky plynně, umím německy, finsky na úrovni, abych zvládl základní konverzaci. A cestování mi nikdy nevadilo. Rád jsem poznával nové věci, jiné kultury, jinou mentalitu, systémy. Mám to rád.

Teď jste zpátky v Plzni. Už jste se stihl zabydlet?

Přijel jsem minulou středu, vybíral byty, ale teď už mám vše zařízené. Ale stále bloudím, navigaci asi budu potřebovat dlouho.

Hledal jste podobné místo, jaké jste předtím obýval s rodiči?

Bydlím přímo v centru, moc hezký byt, všude blízko.

Jaké bylo na úvod kondiční přípravy seznámení s týmem?

Kluci vypadají fajn. A všichni jsou celkem velicí, co jsem viděl. Bavili jsme se zatím jen trochu, příprava teprve začíná. Nikoho tu neznám, seznamuji se. Ale vypadá to všechno v pohodě, věřím, že si to sedne a bude to fajn.

Vizitka

Zdeněk Sedlák mladší se narodil ve Zlíně, ale první roky prožil v Plzni, kde působil jeho otec, rovněž úspěšný hokejový útočník. V 15 letech zamířil talentovaný forvard do Finska, do pověstné akademie Kärpätu Oulu. Prošel tamním dorostem i juniorkou a pravidelně hrál za mládežnické výběry ČR. V sezoně 2018/19 už nakoukl do druhé finské ligy Mestis, kde většinou působil i v dalších sezonách. Naposledy v týmech Ketterä (17 zápasů, dva góly) a Rovaniemi Kieko (RoKi), v němž si ve 40 střetnutích včetně play-off připsal 12 gólů a 17 asistencí. Ve Škodovce podepsal roční smlouvu s roční opcí.