„Když s tím trenéři přišli, tak jsem docela koukal (smích). Čekal jsem, že to bude spíš někdo ze starších kluků. Chvíli jsem byl v údivu, byl to šok, opravdu jsem to nečekal. Ale neváhal jsem, vzal jsem to s pokorou a hned,“ komentoval volbu 28letý forvard.

Kapitánské céčko na dresu vnímá s respektem. „Jako kapitána jsem zažil Martina Straku, Ondřeje Kratěnu. Byl to také Tomáš Vlasák nebo Milan Gulaš. Prostě vynikající hráči, kteří toho spoustu dokázali. A teď mám céčko já,“ podotýká s úsměvem.

Novou roli přijal s tím, že chce víc konat než mluvit.

„Je třeba mít přirozený respekt, aby za vámi hráči šli. Když se něco řekne, aby to brala celá kabina. A taky bylo znát, že se tým na mě může spolehnout. Jsem proto rád, že asistenty budou Tomáš Mertl s Janem Piskáčkem, oba zkušení kluci,“ uvedl Schleiss.

A nepředpokládá, že by se přes svou výbušnou povahu musel jako kapitán v zápasech víc krotit. A to ani v diskuzích s rozhodčími.

„Snažím se s každým jednat normálně. Je to lepší než začít hned hulákat. Jsme lidé, takže když se budeme o něčem normálně bavit, tak je to v pohodě. Ale rozhodně chci dál hrát naplno, a ne tam jezdit jako leklá ryba, co se krotí. Žádné excesy, ale makat na sto procent – to je základ úspěchu,“ prohlásil Jan Schleiss.

