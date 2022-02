Hokejisté Škoda Plzeň přetlačili doma v bojovném souboji Vítkovice a po výhře 3:1 dál v extralize hájí čtvrté místo a poslední přímou jízdenku do play-off. Zápas byl hodně vypjatý a zvlášť z vítkovické strany přišla řada zákroků za čarou únosnosti. Dva hráči Ridery za to byli vyloučeni na pět minut a do konce utkání. „Děje se to v rámci boje, je to součást hry,“ reaguje klidně plzeňský bojovník Jan Schleiss, který důležité vítězství ve rvačce o čtyřku zpečetil v závěru trefou do opuštěné vítkovické klece.

Kolik osobních soubojů, potyček a šarvátek jste během zápasu podstoupil?

Nevím kolik, ale důležité bylo, že jsme do těch strkanic chodili všichni. V předchozím utkání v Hradci se nám stávalo, že tam zůstal jeden náš hráč, a ten pak dostal naloženo. Teď jsme tam byli všichni, zápas měl náboj a patří to k tomu. Navíc na hokej může zase víc diváků, což je super, a určitě i pro ně to je zajímavý.

Nebyly některé zákroky vítovických hráčů už za hranou?

Asi ano, ale nedá se na to vymlouvat. Děje se to v rámci boje, je to součást hry a nechtěl bych se k tomu nějak víc vyjadřovat.

Takže jste si říkal, hlavně, že jsem přežil?

To ne. Musíte to vzít jak to je. A než se snažit v emocích o nějaké oplácení, tak je lepší si počkat a rozdat zpátky, ne zákeřně, ale aby to soupeř pocítil. Je to lepší, než nějaké oplátky, které se pak vymstí.

Zápas vůbec hodně bolel, ale to se dalo v souboji s Vítkovicemi asi čekat.

To jsem říkal už někdy měsíc zpátky, že utkání teď budou jako v play-off. Každý se za něčím žene. Ti, co jsou dole, to honí, ti nahoře si své pozice chtějí udržet nebo je ještě vylepšit. A zápasy jsou vyhrocené. Některé týmy mají větší hráče, my máme zase rychlost, ale k tomu je třeba být připravený, zpevněný a pak je možné i souboje s těžším soupeřem zvládnout. A svou roli hrají i zkušenosti a chytrost. Díky tomu můžete čistě sundat i výrazně většího a robustnějšího soupeře. V tom je hokej krásný.

Cenné vítězství ve rvačce o čtyřku. Plzeň skolila Vítkovice

Jak vám zatrnulo hned v úvodu utkání při zranění Michala Bulíře?

V první chvíli vás zamrazí a strachovali jsme se, co s Buldou je. Rozhodně nechcete přijít hned na začátku o klíčového hráče ještě takových kvalit. A všichni také doufáme, že bude Michal zase brzy v pořádku. A jak je v tom prvním momentě tým skleslý, tak se zase rychle nabudí, protože hrajete i za toho rozdílového hráče, který chybí.

Nevyužili jste dvě pětiminutové přesilovky, první o něco kratší. Tolik vám Michal Bulíř v početních výhodách chyběl?

Kromě toho, že chyběl Bulda, tak vypadlo i pár dalších kluků, kteří museli na šití a tak, a tím se rozpadly naše speciální formace. Nebylo to optimální. přesilovky nám tentokrát nevyšly, ale zápas jsme urvali jinak a uhráli jsme důležité tři body.