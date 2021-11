Navíc proti týmu, s nímž si Jan Schleiss v souboji rovněž na plzeňském ledě zdravotní trable jen před dvanácti dny přivodil. „Připomněl jsem si, že po Spartě jsem skončil na marodce a proti stejnému soupeři jsem zase do toho skočil,“ konstatoval s úsměvem 27letý bojovník, který extraligu kromě rodné Plzně hrál i tři sezony ve Vítkovicích. Největší úspěchy ale slavil se Škodovkou, v roce 2013 zisk historického titulu a pak dvou bronzových medailí. V aktuální sezoně si Schleiss zatím ve 13 zápasech připsal sedm gólů a dvě asistence.

Čtyřstý zápas na extraligové scéně. Jak vám to zní?

Myslím si, že číslo už je slušné. Jsem za něj rád a přeji si jen, abych sbíral další starty.

Při vašem jubilejním utkání jste Spartu doma jednoznačně zválcovali. Odpovídal výsledku i průběh utkání?

Byla to klasická Sparta, takže šlo o velice těžký zápas. Zaplaťpánbůh, že jsme ve druhé třetině soupeři odskočili o tři góly. Měli jsme je následně v šachu, oni se sice snažili, ale už to měli marné, protože dohnat takovou ztrátu je obtížné. Zvlášť když my jsme nepřestali hrát útočně a náskok jsme jen nebránili.

Zdálo se, že v utkání jste byli hladovější po úspěchu než soupeř. Chtěli jste odčinit předchozí porážku z Mladé Boleslavi, nebo vás tak vyhecoval soupeř z Prahy a jeho heslo, že Spartu nezastavíš?

Já jsem minulé utkání nehrál, jenom jsem ho doma sledoval, nicméně Boleslav je těžký soupeř a u nich se vždycky hraje špatně. Nechceme se ale utápět v prohrách. Takže zápas jsme hodili za hlavu a proti Spartě jsme chtěli navázat na předchozí čtyři domácí duely v řadě, kdy se vesměs vyhrávalo. Na soupeře jsme chtěli vlítnout a opět se dostat na vítěznou vlnu.

Škodovka šla za vítězstvím dravě, ale disciplinovaně a jen jednou se ocitla v oslabení. To byl taktický záměr?

Měli jsme dobrý pohyb, nohy nám šly, hodně jsme bruslili, a proto jsme se vyhnuli faulům. To je základ k úspěchu.

V prostřední třetině jste se utrhli do třígólového vedení, Sparta v posledním dějství ještě snížila, ale vy jste pak svou trefou zpečetil výhru Škodovky.

Každého potěší, když dá branku. Jsem rád, že se mi to povedlo. Při té situaci se na mě vybodl soupeř, následně jsem si hezky povodil obránce a dal gól. Byla to velká chyba Sparty, protože kdyby se mě protihráč ve středním pásmu dál držel, tak jsme dojeli do rohu a bylo po šanci.

V prvním listopadovém úterý hrajete znovu doma, pošesté během čtrnáctí dní, když tentokrát vyzvete České Budějovice v čele s Milanem Gulašem. Jak se na souboj s excelentním borcem a do minulé sezony ještě lídrem Škodovky těšíte?

Určitě se těšíme, nemůžeme se ale soustředit jen na Guliho. Víme, že to je super hráč, ale my se musíme opřít znovu o svou hru a výkonnost, kterou aktuálně máme. Určitě budeme chtít vyhrát.