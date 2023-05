Téměř tisícovka startů v nejvyšší soutěži, sedm extraligových medailí, z toho jedna zlatá. Taková je vizitka osmatřicetiletého Petra Jelínka, kterého jako poslední z posil pro příští sezonu představil hokejový klub Škoda Plzeň.

Petr Jelínek | Foto: Deník/ Archiv VLP

Na západě Čech podepsal dvouletou smlouvu. Odchovanec pražské Slavie přichází do Plzně po sedmi sezonách v Liberci a naváže tak na svého otce Tomáše, který v modrobílém dresu nastupoval v devadesátých letech.

„Moc jsem o Petra Jelínka stál. Je to velice zkušený hráč, který dlouho dělal v Liberci kapitána. S Tygry se pohyboval vždycky kolem semifinále, či dokonce finále, a tyto zkušenosti chceme přenést na náš tým. Aby se pak neopakovaly zápasy jako pátý v letošním předkole, kdy jsme ztratili tříbrankové vedení. Borci jako je Petr v takových situacích umí chodit a zvládnou je. Dokážou uklidnit kabinu a vedou ostatní na základě svého příkladu,“ říká k podpisu smlouvy generální manažer plzeňského klubu Martin Straka.

„Petr je komplexním hokejistou. Je to hráč do oslabení i přesilovek, výborně si to odehraje před bránou, umí hrát do těla a je to jeden z nejlepších hráčů vůbec na vhazování. Jak jsem již říkal, tady jsme měli problémy, a proto na Petra, ale i na Kubu Lva spoléháme, že se díky nim zlepšíme,“ pokračuje.

„A co je pochopitelně pro naši organizaci obrovsky důležité: Petr je skvělý do kabiny. Má v sobě zažité věci, které chceme, aby od něj mladí kluci odkoukali. Zblokuje hrozně moc střel, hraje do těla a celkově prostě na ledě pracuje poctivě. Má zkušenosti, díky nim počítáme s tím, že nám pomůže s výchovou mladých kluků. Je to skvělý chlap s vynikajícím charakterem. Pro nás nesmírně důležitý podpis!“ zdůrazňuje na závěr Straka.

„Plzeň byla jedním z prvních týmů, se kterými jsem jednal. Dlouhodobě se v organizaci odvádí výborná práce a hraje se kvalitní hokej. Je to pro mě nová výzva,“ říká Petr Jelínek. „Táta, který tu odehrál skvělé roky, mě za moji volbu také pochválil,“ dodává se s úsměvem s odkazem na svého otce, který v plzeňském dresu hrál mezi lety 1995 a 1998. Petr Jelínek bude v plzeňských barvách nosit číslo 26.