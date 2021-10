Plzeňští dlouho prohrávali o gól, a i když Kantner necelých sedm minut před koncem dokázal srovnat, tak domácí Bruslaři díky Kousalovi ještě odpověděli a po sérii čtyř porážek zabrali zase naplno. Škodovka s boleslavským týmem prohrála i podruhé v sezoně a v tabulce klesla za svého přemožitele.

První třetina ještě příliš šancí nenabídla. Hrálo se dlouho bez přerušení, ale oboustranně opatrně. O něco agilnější byli domácí. Lunterovu šanci však plzeňský gólman Svoboda vytěsnil ramenem. Indiáni si pak sice zahráli přesilovku, ale až na Dzierkalsův výpad soupeře ničím nepřekvapili.

Zato domácí na to hned po pauze vlétli, jenže z festivalu šancí naštěstí pro hosty vytěžili jen gól, když hned v čase 20:27 poslal Bruslaře do vedení Ševc. Jeho první ránu ještě Svoboda odrazil, ale akce pokračovala a opakovaná bomba boleslavského kapitána od modré už s přispěním teče zapadla do plzeňské sítě.

Záhy mohli domácí svůj náskok po Kousalově nájezdu zdvojnásobit, jenže Svoboda zasáhl a svůj tým pak držel ve hře i při dalších příležitostech Středočechů.

I v poslední části hra rychle plynula, jenže Indiáni se před domácí bránu dostávali dál příliš komplikovaně. Uspěli až v závěru. Předtím ale Ševc znovu rozezněl konstrukci plzeňské klece a z protiútoku při ponechané výhodě skóroval Kantner. Jenže Škodovka remízový stav neuhájila. Mezi dvěma beky se v čase 56:32 protáhl Kousal a tváří v tvář Svobodovi zajistil Bruslařům tři body.

V nedělním pokračování nejvyšší soutěže vyzve Škodovka ve šlágru 20. kola doma od 16.30 hodin Spartu.

Hlasy trenérů:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): Do zápasu jsme vstoupili dobře. V první třetiny jsme měli více ze hry, ale bohužel žádný gól nepadl. Ve druhé třetině to bylo naopak. Plzeň tahala za delší konec, nám se ale povedl vstup do třetiny, kdy jsme dali gól a prvních pět minut bylo slušných. Plzeň pak byla sice lepší a myslím, že můžeme být rádi, že to bylo stále o gól. Ve třetí třetině to bylo stále vyrovnané, měli jsme tam šanci, tyčku, nedali jsme z protiútoku, dostali na 1:1. Ale jsme rádi za tři body proti těžkému soupeři. Na svou stranu jsme to urvali bojovností.

Miloš Říha (Plzeň): Nejsme spokojení. Myslím, že ty body jsme tu ztratili úplně zbytečně. Přehrávali jsme situace i hru. Z naší strany bylo málo osobních soubojů i přímočarosti. Sice jsme byli v držení kotouče, ale na to se hokej nehraje. Útok jsme prakticky neměli. Nezasloužili jsme si tu bodovat, i když jsme potom vybojovali gól na 1:1, tak další střídání dáme prakticky vestoje a domácí nás zaslouženě potrestali. V závěru ještě něco bylo, ale to bylo málo.

BK MLADÁ BOLESLAV – HC ŠKODA PLZEŇ 2:1

Třetiny: 0:0, 1:0, 1:1. Branky a nahrávky: 21. Ševc, 57. P. Kousal (O. Najman) – 54. Kantner (Bulíř, V. Lang). Rozhodčí: Šír, Horák – Ganger, Klouček. Vyloučení: 1:0. Bez využití. Střely na branku: 33:20. Diváci: 2 158. Nejlepší hráči: Pavel Kousal – Miroslav Svoboda.

Mladá Boleslav: J. Růžička – Pavel Pýcha, Ševc, D. Moravec, Pláněk, Jánošík, Šidlík, Bernad – Adam Raška I, Fořt, Kelemen – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Lunter, O. Najman, P. Kousal – Grim, Bičevskis, J. Stránský. Trenéři: Rulík a Patera.

Plzeň: Miroslav Svoboda – L. Kaňák, Čerešňák, Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl, V. Lang – Dzierkals, Mertl, P. Musil – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – Kantner, Kodýtek, F. Suchý – M. Lang, F. Přikryl, Adamec. Trenéři: Baďouček, Říha a Vlasák.