V hokejové Škodě Plzeň sedí Tomáš Vlasák už nějaký čas na dvou židlích.

V pozici sportovního manažera je někdejší excelentní útočník druhým mužem klubu a zároveň jako asistent podléhá dvojici trenérů Václav Baďouček, Miloš Říha.

O to intenzivněji teď Vlasák vyhlíží start extraligy. Škodovka nový ročník zahájí pátečním zápasem v Pardubicích (18.00 hodin).

Pár dnů před začátkem extraligy jste získali ještě zvučnou posilu, útočníka Martinse Dzierkalse. Co vás vedlo k angažování 24letého lotyšského reprezentanta?

Když se Kuba Pour upsal v NHL Chicagu, bylo nutné najít náhradu. Byli jsme domluveni s Honzou Buchtelem ze Sparty, ale to nedopadlo, a nezbývalo než se rozhlížet dál. Doma nikdo vhodný volný nebyl, ale pak jsme dostali tip na Dzierkalse a věříme, že nám lotyšský reprezentant v ofenzivě pomůže. Smlouvu má zatím na rok.

Jako sportovní manažer jste se podílel na výběru hráčů. Jste s kádrem spokojen i jako člen trenérského štábu?

Řeknu to tak, že týmu věříme a stojíme za ním. Ale na druhé straně příprava nebyla ideální, měli jsme spoustu zraněných a v závěru nás ještě postihla viróza. V optimální sestavě jsme tak odehráli možná sedm minut, ale máme ještě pár dní na doladění. Věřím, že v pátek budeme připravení na maximum.

Zdravotní problémy brankáře Svobody, zranění švédské posily Thorella a nemoc půlky týmu. Nestraší vás množství zádrhelů, s nimiž se tým v létě potýkal?

Neřekl bych, že nás něco straší, ale do sezony jdeme s pokorou. V týmu se toho hodně změnilo, noví jsou i trenéři a v přípravě jsme nebyli v ideálním rozpoložení. Ale nechceme se na to vymlouvat. Je třeba se co nejlíp připravit. Začátek je vždycky důležitý a my chceme začít úspěšně.

Nepříjemnostem přičítáte nevyrovnané výkony v přípravných zápasech?

Oproti minulé sezoně se změnil i náš herní systém. Pokud se ho hráči drželi, tak byl výkon velmi dobrý. Ale tím, že jsme nebyli kompletní a kluci to neměli ještě úplně zažité, tak přišly chyby, které nás srážely. Ještě na tom zapracujeme a věřím, že budeme pro soupeře zase hodně nepříjemní.

Nebyly ale některé výsledky, mj. vysoká porážka s Mladou Boleslaví nebo prohry s prvoligovým Šumperkem a Sokolovem, alarmující?

Spíš nás to rozčílilo, naštvalo. I k zápasům se soupeři z nižší ligy musíme přistoupit zodpovědně. Ale vše jsme si s hráči vyříkali. Je asi lepší, že takové porážky přišly před sezonou.

Jak zatím zvládáte role sportovního manažera a asistenta trenérů?

Tohle období je náročné z hlediska papírování a skládání týmu. A až se to uklidní, přibude zase stres z ostrých zápasů. Ale obě role mě baví. S trenéry máme podobný náhled na hokej a s kabinou jdeme všichni za jednoho udělat dobrý výsledek.

Kde hledat favority nadcházejícího ročníku?

Je to klasika. Nabitá bude Sparta, stejně jako mistrovský Třinec. Na kádru zapracovalo Brno, v přípravě se dobře ukazovaly posílené Pardubice i další kluby. Ale i my chceme hrát důstojnou roli, být konkurenceschopní a držet se v patřičných patrech. Tedy tak, abychom si minimálně zahráli čtvrtfinále play-off.

Ovlivnil nebývalé posilování napříč soutěží fakt, že se z extraligy po roční pauze zase sestupuje?

Jasně. Třeba Olomouci hodně pomůže Krejčí, který se z NHL vrátil domů. To je hokejista, který dokáže pozvednout celé mužstvo. Takže vyložený outsider v lize nebude a o to, kdo spadne rovnou a kdo do baráže, se bude nejspíš bojovat do poslední chvíle.

Dokážete si představit, že by sestupové starosti mohly dolehnout i na Plzeň?

Takovému scénáři se chceme absolutně vyhnout. Na start ale jdeme s pokorou, protože dopředu nejde nic odhadnout.

A rada, jak se případných potíží vystříhat?

Důležité je každý zápas odmakat naplno a dělat, co je třeba. Pokud to tým plní, tak jsme schopní porazit každého. V opačném případě ale můžeme zase s každým vyhořet. Věřím, že si to kluci do hlav dají, a podle to bude na ledě vypadat.

Takže se na start extraligy těšíte?

Rozhodně. Hlavně doufám, že už se bude hrát celý rok jen před fanoušky. Bez nich mě to poslední sezonu už ani nebavilo. Snad už nás čeká jen starý dobrý hokej s bouřlivou atmosférou, která k němu v Česku patří.

Kádr HC Škoda Plzeň

Brankáři:

číslo 38 – Dominik Furch (31 let), 39 – Dominik Pavlát (21), 32 – Miroslav Svoboda (26).

Obránci:

49 – Vojtěch Budík (23), 14 – Peter Čerešňák (28), 51 – Dominik Graňák (38), 5 – David Jiříček (17), 97 – Lukáš Kaňák (24), 4 – Jakub Kindl (34), 6 – Vladimír Kremláček (18), 65 – David Kvasnička (22), 22 – Viktor Lang (26).

Útočníci:

96 – Ludwig Blomstrand (28), 80 – Michal Bulíř (30), 17 – Martins Dzierkals (24), 93 – Matyáš Kantner (23), 88 – Petr Kodýtek (23), 66 – Filip Kuťák (25), 67 – Martin Lang (19), 82 – Sebastián Malát (19), 86 – Tomáš Mertl (35), 89 – Pavel Musil (29), 87 – Filip Přikryl (20), 84 – Jan Schleiss (27), 42 – Filip Suchý (23), 12 – Gustaf Thorell (31).