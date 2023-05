A vy byste měl být opět jedním z tahounů týmu, máte za sebou tři šampionáty a olympijské hry. Jak se s takovou rolí vyrovnáváte? Cizí mně to není. Ale není to o jednotlivcích, jeden hráč výsledek neudělá. Když loni přijel Pasta (David Pastrňák), bylo to samozřejmě něco jiného. Ale já se na tuhle roli těším a jsem připravený udělat všechno, aby přišly i výsledky.

Nemrzelo vás, že jste loni u bronzu nebyl, protože jste čekal na smlouvu v NHL? Samozřejmě že to člověka zamrzí. Ale na druhou stranu to nejde takhle brát. Když jsem měl možnost, koukal jsem na každý zápas, protože jsem měl v týmu hodně kamarádů. Fandil jsem a byl jsem rád, že to kluci dokázali. Kdyby se něco podobného povedlo tenhle rok, bylo by to skvělé. Tým vypadá velmi dobře, šance určitě jsou.

Loni získal český tým bronz, když se s ním po předchozích hubených letech nepočítalo. Budete letos v jiné pozici?

Těžko říct. Já si myslím, že se s námi každý rok počítá. Už kvůli tomu, že dřív se medaile vozily pravidelně. Pořád máme ve světě jméno, soupeři o nás vědí. Já určitě na šampionát nejedu s tím, že si tam jen tak zahrajeme. Věřím, že výsledek uděláme.

Detroit? Nová výzva. Berou mě jako střelce, těší Dominika Kubalíka

Po letech v Chicagu máte za sebou první sezonu v Detroitu, jak byste ji zhodnotil?

Celkový dojem je nad očekávání. Začátek sezony byl skvělý, pak to opadlo. Vrátili se nám zranění hráči, trochu jsem ztratil pozici. Ale jsem rád, že jsem neměl oproti minulým letům takové výpadky. Bylo to vyrovnanější, bodově i herně. Myslím, že na první sezonu to nebylo vůbec špatné, i v klubu byli spokojení, ale člověk vždycky chce víc. Kdyby mi však tohle někdo řekl před sezonou, tak bych to bral.

Dvacet vstřelených gólů, průměr zhruba půl bodu na zápas. To je důvod ke spokojenosti? Zvlášť po dvou letech v Chicagu, které nebyly úplně optimální…

Musím říct, že jo. Nejsem sice v pozici, že bych hrál první přesilovku furt a ty body se ode mě očekávaly. Z toho důvodu je to solidní počin, dvacet gólů je známka toho, že bránu občas dokážu trefit (úsměv). První sezona v NHL se mi extrémně povedla, druhá byla taky dobrá, ale ta třetí byla špatná. Takže jsem rád, že jsem to teď zase vrátil na tu lepší stranu

Říká se, že Detroit není zrovna nádherné město. Stihl jste ho během hokejové sezony poznat?

Jelikož jsme bydleli čtvrt hodiny cesty po dálnici od Detroitu, v takovém menším městečku, tak jsme se pohybovali spíš tam. Byli jsme se samozřejmě v Detroitu podívat, není tam tolik lákadel jako v Chicagu. To je nebe a dudy. Chicago je velkoměsto, Detroit je spíš vylidněný. Ale byl jsem překvapený, jak pěkné to je v okolí. My jsme tam byli spokojení. Co se týče bydlení a života, bylo to úplně v pohodě.

A co čeští spoluhráči, kolonie se během sezony trochu rozpadla. Co jste říkal na odchod Filipa Hronka s Jakubem Vránou?

Zpočátku to bylo fajn, když jsme tam měli partu čtyř kluků, kteří jsme drželi spolu. Všichni jsme byli naladěni na stejnou notu. Když přijdou trejdy, vždycky vás to překvapí. Člověk nechce, aby odcházel kamarád. Vránič s Hroňou byli důležití hráči pro náš tým, ale ty nabídky asi nešly odmítnout.

Dominikovi fandí celá rodina, říká starší z Kubalíků

Trávili jste spolu, i s Filipem Zadinou, hodně času?Myslím, že jo. Měli jsme i svůj stůl v letadle, seděli jsme pohromadě. Když se to pak rozpadlo, bylo to smutnější. Zase jsme se více poznali s ostatními, měli jsme v mančaftu hodně Švédů. Tak to ale v hokejovém světě bývá.

Detroit se oproti předchozím letům zvedl, ale na play-off to nestačilo. Jak se tam vzpomíná na zašlou slávu, kdy váleli Yzerman a spol.?

Už jenom to, že si vezmete ten dres na sebe je zážitek, historie je tam cítit všude. Mluví se tam o tom hodně. Dělají všechno proto, aby se úspěchy vrátily. Ale zrovna Yzerman dobře ví, co dělá, že to nebude hned. Když dával dohromady Tampu, taky nehráli hned o Stanley Cup, trvalo to nějakou dobu. Ale všichni chtějí, aby se Detroit dostal zpátky nahoru a dělají pro to všechno.