Boj o pozici ve vedoucí čtveřici extraligového pořadí v závěru základní části houstne. Hokejová Škoda Plzeň po těsné prohře 2:3 v Mladé Boleslavi z postupové čtyřky vypadla a bude usilovat o návrat.

Po startu v Rusku by se měl Petr Kodýtek (na snímku) představit také na turnaji Euro Hockey Tour ve Švédsku. | Foto: hcplzen/M. Podpera

„Čtyřka dává určité výhody pro play-off, všichni tam chtějí a tlačí se tam. Pořadí je hodně našlapané a bude to boj až do konce,“ prohlásil plzeňský trenér Ladislav Čihák před nakonec jen dvěma domácími zápasy, které Škodovka sehraje do nadcházející reprezentační přestávky (úterní dohrávka 10. kola Plzně s Libercem byla odložena na 24. února).