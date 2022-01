„Utkání bylo přitom vyrovnané, bohužel jsme se zase pohřbili sami. Už asi třetí zápas. Měli jsme opět spoustu zbytečných vyloučení. Pár minut před koncem jít na čtyři minuty do čtyř… Oni v přesilovce dali gól a bylo hotovo,“ zlobil se plzeňský forvard, pro něhož byla porážka ještě o něco hořčejší, protože minulé tři sezony hrál právě ve Vítkovicích.

Asi není snadné vstřebat porážku, o níž rozhodlo pár individuálních chyb.

Je to škoda. Říkáme si to pořád dokola – musíme se z toho ponaučit a odehrát to příště lépe. Ale zamrzí to, protože ve vyrovnaném utkání si oba týmy zasloužily po bodu a pak se měly o ten druhý bonusový poprat.

Co jste říkal na hru Vítkovic?

Oni teď hrají dobře, organizovaně a dokáží měnit styl podle vývoje zápasu – buď dobře napadají, nebo když vedou, tak to vzadu zavřou. Aktuálně mají formu a bylo to také těžké utkání.

Je to komplikace, že se Ridera přiblížila k Plzni už na tři body?

Mají formu a dýchají nám na záda. Dneska už je to ale celkově hodně vyrovnané, každý zápas se musí makat naplno. Přijde mi, že už není žádný hokej na krásu, jen samé války. A záleží i na sebevědomí. Když vám tam padají góly, stoupáte v tabulce, tak se zvedá celý tým i jednotliví hráči. To nám teď možná malinko chybí.

Potěšil vás alespoň vstřelený gól?

Samozřejmě jsem rád, že jsem dal gól, ale nemyslím si, že jsem slavil jako Krmenčík. Ruce nahoru mně sice vylétly, ale žádné divadlo jsem nedělal, a tak by to mělo být.

Fatální vyloučení v závěru stálo Plzeň zápas ve Vítkovicích