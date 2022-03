Je jasno, ale bylo to drama. Hokejisté Škody Plzeň vstoupí do předkola extraligového play-off ze šesté příčky a narazí na jedenáctou Mladou Boleslav. Rozhodlo to poslední 60. kolo základní části, které se však odehrálo už bez Indiánů. Ti svůj program vyčerpali nedělní porážkou s Karlovými Vary a vypadli tak ze čtyřky jistých čtvrtfinalistů. Závěrečným bitvám škodováci už jen přihlíželi. Mlelo se to kolem čtvrtého místa, ale České Budějovice urvaly v Hradci Králové bod a postupovou pozici udržely. Na páté místo po výhře ve Zlíně šly Pardubice a Plzeň tak spadla na šestou příčku. Pohyb nastal také ve spodní části tabulky. Karlovarská Energie i v chomutovském azylu udolala Litvínov a na úkor Vervy pronikla do předkola. Olomouc srazila Kometu a uhájila deváté místo. Tým z Brna i tak zůstal desátý, protože Mladá Boleslav brala s Třincem jen bod a nepolepšila si. Tak bylo jasné, že o čtvrtfinále se Škodovka utká právě s Bruslaři, s nimiž má v sezoně vyrovnanou bilanci (2:4, 1:2, 2:1 pp, 3:0). Série hraná na tři vítězství začne dvěma zápasy v Plzni, a to v pátek a v sobotu. Odvety v Mladé Boleslavy jsou na programu v pondělí a v úterý. Případný pátý zápas by se pak hrál ve čtvrtek opět v Plzni.