Plzeň nakonec druhé západočeské derby v sezoně vyhrála 3:2. Nejspíš klíčový moment nastal v 48. minutě, kdy se domácí Škodovka ocitla v přesile čtyři na tři. Kapitán Peter Čerešňák nabil na levý kruh Janu Schleissovi a ten puk napálil přesně pod horní tyčku karlovarské branky. Sedmadvacetiletý útočník zvýšil vedení Indiánů na 3:1 a po vyhraném derby slavil se spoluhráči třetí vítězství v řadě. „Jsme moc rádi, že jsme vyhráli,“ říkal po souboji s Energií autor vítězného gólu (pro Schleisse celkově desátý zásah v sezoně).

Trefil jste to ideálně. Tak jste to chtěl?

No já jsem nejdřív čekal na Buldu až vystřelí. Kanonýr by měl totiž střílet jako první (úsměv). Poté se hra otočila na mě, taky jsem do toho taky praštil a naštěstí to byl krásný gól. .

Nezatrnulo vám ve chvíli, kdy byl předtím ještě za stavu 2:1 pro Plzeň vyloučen váš spoluhráč Petr Kodýtek na pět minut a do konce zápasu?

My jsme do toho oslabení vstoupili aktivně, soupeř sice měl nějaké šance, ale nenahráli si do prázdné brány. Odvedli jsme dobrou práci a vlastně po třech minutách se dvakrát vyfaulovali a pak jsme jim znovu utekli na rozdíl dvou gólů.

Ten zákrok musel asi Kodýtka hodně mrzet?

Za mě to byl z Kodyho strany spíš hodně nešťastný zákrok, který se ale asi tak píská. Měl hokejku v obou rukou, to je celý. A jsme strašně rádi, že jsme ten zápas vyhráli.

Jak po těch letech vnímáte západočeské derby, které se ale tentokrát kvůli anticovidovým restrikcím hrálo jen před tisícovkou diváků?

Pořád je to derby, utkání má svůj náboj, ale je jasný, že s menším počtem diváků trochu ztrácí na síle. Ale jsme rádi i za tu tisícovku fanoušků v hledišti. Určitě je to lepší, než kdyby byla hala úplně prázdná. Takhle se diváci chytí, když máme třeba nějaký tlak nebo dáme gól.

Dělala vám Energie svým stylem založeným na bruslení a pohybu hodně starostí?

Jo. Oni to tak hrají už pár let. Vezmou puk, hodí ho do ´skla´ a všichni za ním jedou. A když se hrnou v pěti dopředu padesát na padesát v risku, tak se to těžko brání a dělá to problém asi každému, Ale dá se s tím popasovat.

Třeba tím, že se hra přitvrdí?

Tak to asi platí na každého bez rozdílu. Když máte soupeře metr od sebe a můžete ho trefit, tak byste to měl udělat. Hokej je přece kontaktní sport a osobní souboje k tomu patří. Je to důležitý. Obránci jsou pak pod tlakem a jen vyhazují kotouče.

Pohled na tabulku, v níž je Plzeň v polovině základní části třetí, je nyní asi příjemný.

Tak je to dobrý, ale víme, že máme odehráno o pár zápasů více než soupeři za námi. Takže za mě je hlavní, že jsme teď třikrát po sobě vyhráli. Všude jsou chyby, ale za poslední tři duely máme devět bodů, a za to jsme rádi. Teď je třeba si trochu odpočnout a připravit se na další zápas.

V derby slavila Plzeň, vítězství trefil Schleiss