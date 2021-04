„V příští sezoně v Plzni působit nebudu. Ještě nevím, kde zakotvím, ale řeší se to,“ potvrdil 26letý forvard.

Rob opouští Plzeň po dvou sezonách. Rýsuje se i návrat do Vsetína, v jehož dresu před přesunem na západ Čech exceloval a coby nejlepší střelec i nejproduktivnější hráč soutěže (65 kanadských bodů) získal tehdy cenu pro nejlepšího hráče první ligy.

Dlouho se mluvilo o vašem návratu do rodných Českých Budějovic, teď se stále více skloňuje přesun do Vsetína. Jak reálné to je?

Se sportovním manažerem Radimem Tesaříkem jsme si párkrát volali a je možné, že se před další sezonou ve Vsetíně objevím.

Bude rozhodující, zda Vsetín případně postoupí do extraligy?

Ne, na tomto faktoru nezáleží.

I v Plzni jste sledoval dění ve vsetínském klubu? A jste s někým z kabiny v kontaktu?

Jsem v kontaktu s Gábičem (David Gába – pozn. red.). Výsledky sleduji pravidelně, občas se kouknu na zápas. Osobně jsem se ale od svého odchodu podívat na zápase nebyl. Je to docela daleko (úsměv).

Jaké ty dvě sezony ve službách plzeňské Škodovce pro vás byly?

Předminulá sezona byla super a celkem se dařilo i mně osobně. Ta poslední se ale vůbec nevydařila, moc jsem nehrál a dlouho jsem čekal na první gól. Pak jsem si ani herně nevěřil a psychicky to bylo ještě náročnější. Celý rok vypadal zvláštně, bez lidí v hledišti to bylo divné.

V sezoně jste ve 47 zápasech dosáhl 18 kanadských bodů, z toho jen šesti za gólové trefy. Co bylo příčinou?

Nepovedl se začátek, nehrál jsem dobře. Pak jsem nedostal důvěru od trenéra, člověk si nevěří, odklání se štěstí, jde to jedno s druhým a těžko se to otáčí. Kdybych věděl, co udělat jinak, tak bych to změnil (trpký úsměv).

Jak vás ovlivnilo přerušení soutěže od října do listopadu kvůli anticovidovým restrikcím?

Bylo spíše nepříjemné, že člověk stál a nevěděl, co bude další týden, a nemohly se trénovat herní věci. Fyzicky jsme na tom ale byli dobře. Jezdili jsme bruslit na otevřený stadion do Dobříše, v tom problém nebyl.

V základní části sice Plzeň skončila pátá, ale pak v sérii předkola s dvanáctou Olomoucí tvrdě narazila a po třech porážkách vypadla. V čem byl problém?

Olomouc byla asi připravenější. V posledním kole základní části jsme ji přitom doma porazili 9:1, jenže v zápasech předkola dali vždy první gól. Umí dobře bránit, mají kvalitního gólmana a my jsme si s tím nedokázali poradit. Všechny zápasy byly o gól, bylo to těžké. Nenašli jsme na Olomouc recept, zaslouženě postoupila.

Nemohlo vás zmíněné jednoznačné vítězství v posledním kole příliš ukolébat?

První zápas předkola by nás i tak musel probrat. Možná to bylo v hlavách na začátku, pak už určitě ne. Vždyť jsme v ošidné sérii na tři vítězství prohrávali 0:1 na zápasy. Nikdo pak už neměl v hlavě, že jsme vyhráli 9:1.

Plzeň patří ke klubům, které při domácích utkáních žene hlasité publikum. Jak vás absence fanoušků zasáhla?

První zápasy byly strašné. Sport se přece dělá pro fanoušky. Doufám, že se to změní a lidi budou moci na hokej zase chodit. V play-off to bylo obzvlášť znát. Bouřlivá atmosféra, kterou plzeňští fanoušci dokáží vytvořit, nám scházela.

Kdy chcete mít jasno o vašem budoucím působišti?

Co nejdříve, ale zatím se vše teprve řeší.