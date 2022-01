Naposledy škodováci padli v Karlových Varech 4:5, z šesti novoročních utkání mají jen tři body a horko těžko drží pozici na hraně přímého postupu do play-off.

„Není to příjemné, ale vůbec to neberu, že by nás postihla nějaká krize. Takhle ty zápasy jdou, někdy vyhrajete, jindy prohrajete. V sestavě nám chyběli nějací hráči, ale díky bohu máme něco nahráno. Není nutné věšet hlavy, ale je třeba dál pracovat,“ prohlásil kapitán týmu Jakub Kindl – urostlý 34letý bohatýr, který v Plzni po roční pauze restartoval svou bohatou hráčskou kariéru.

Jen v NHL si rodák ze Šumperka střihl 351 zápasů, nejvíc za Detroit, s nímž si sáhl i na Stanley Cup. Ale hájil také barvy Floridy a za národní tým si zahrál na mistrovství světa 2014.

Nastává doba, kdy zkušení hráči jako vy musí v kabině víc zasahovat, uklidňovat a povzbuzovat spoluhráče?

V týmu je nás víc, kteří si berou slovo. Ať už jsem to já, Grani (Graňák), Čero (Čerešňák) i další kluci, a postupně každý něco přidáváme. Ale vůbec neberu, že by nás postihla nějaká krize.

Předtím jste sice v Chomutově přetlačili v prodloužení Kladno a uťali tak sérii čtyř porážek, jenže v derby na karlovarském ledě jste znovu vyšli naprázdno.

Ty zápasy jsou teď velice těžké a je jedno, jestli hrajete s Kladnem, Libercem nebo s Vary. Je znát že sezona jde do finiše. Navíc extraliga je hrozně vyrovnaná a ani proti Kladnu nebo Zlínu, týmům ze dna tabulky, si nemůžete být jistí, že u nich uloupíte nějaké body. Je to boj až do konce, rozhodují detaily, a kdo je líp připravený, tak bere body.

Jak složitý byl váš návrat k hokej po roční pauze, v níž jste kvůli očekávanému narození potomka a peripetiím s covidem nehrál?

Začátek byl těžký. Můžete trénovat, jak chcete, na ledě i mimo něj, ale když chybí herní praxe, tak chvíli trvá, než se do toho zase dostanete. V sezoně mi paradoxně pomohlo, že jsem byl nějaký čas mimo hru. V té době se mnou intenzivně pracoval náš kondičák Honza Snopek, nakopal to do mě a já se začal cítit zase líp.

V čem je absence zápasového zatížení nejzrádnější?

V timingu, načasování jinak zaběhnutých věcí, v herní jistotě. Běžně nepřemýšlíte, kdy máte dát přihrávku. Prostě jste si jistí, že ten hráč tam je a puk od vás dostane. To najednou chybí a čím je člověk starší, tím déle se s tím pere. Ale čím víc zápasů přibývá, tím se mi hraje líp a dostávám se na úroveň, kde jsem byl před dvěma roky.

V plzeňském týmu je kolem vás hodně výrazně mladších hráčů. Snažíte se je usměrňovat, být jejich mentorem?

Mladí kluci v Plzni mají obrovský potenciál, ale je nutné s nimi stále pracovat. Je sice hezké, když mladí lítají po ledě nahoru dolů, jenže hokej není jen o fyzičce, ale i o chytrosti, zkušenostech. Takže je třeba s nimi mluvit, u videa vysvětlovat konkrétní situace a tím je zase postrčit dál. K tomu se snažím nějak přispět.

S manželkou a synem jste kvůli hokeji přesídlili z Ameriky do Česka. Jak to rodinka zvládá?

Líbí se nám tu, i manželka je v Česku spokojená. Kazí to jen covid a neustále se měnící nařízení a zákazy. I tak si to ale užíváme. A já zvlášť. Roky mi ubíhají, a jsem rád, že můžu hrát v Plzni, kde jsem si to oblíbil. Snažím se užit si každý den s hokejem, protože bůh ví, co bude v příští sezoně. Je jasné, že nejde hrát donekonečna.

Co role táty, jak ta vám jde?

Tak snažím se. Často chodíme na procházky s kočárkem. Prochozené máme nejvíc okolí náměstí nebo krásnou stezku kolem fotbalového stadionu. Malému je deset měsíců a je kouzelný. Spí celou noc, což je paráda. Horší je to pak odpoledne. Zatímco mladí kluci z týmu se trumfují, kolik toho mohou naspat, tak tohle pro mě skončilo. Já přijdu domů, věnuji se rodině, ale je to příjemná starost.

Už záhy začnou v Pekingu olympijské hry, jenže hokejový turnaj bude bez hráčů NHL. Snižuje to lesk bojů o olympijský titul?

Jako fanouška mě to hodně mrzí. Olympijský turnaj s kluky z NHL, to byl svátek, při kterém se jednou za čtyři roky střetávali nejlepší hráči světa. To už něco znamená. Ale zároveň chápu majitele klubů. Nechtěli jít do risku, že jim v dějišti her kvůli covidu uvízne v karanténě klíčový hráč nebo i víc kluků. No prostě se to špatně sešlo.

Co soudíte o síle českého týmu, který se chystá na olympijskou misi?

Myslím, že mančaft je dobře poskládaný. Jen z pohledu obránce bych v něm rád viděl Láďu Šmída, což je famózní bek, persona a dříč, který by do týmu vnesl obrovskou zkušenost. Trenéři se ale nakonec rozhodli jinak a je třeba to respektovat.

V nominaci pro Peking chybí i nejproduktivnější hokejista minulých tří extraligových ročníků Milan Gulaš. Překvapilo vás to?

Těžko říct, protože do filozofie trenérů nevidím. Jasně, že Guly o start na olympiádě hodně stál a zdálo se, že by měl jet. Takže jeho zklamání chápu. Ale je to hráč, který chce tvořit hru a musí mít puk na hokejce. A jestli se trenérům nevešel do první lajny, tak do třetí čtvrté jsou asi zase platnější jiní, než je Guly. Ale je to jen můj názor.

