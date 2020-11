V sobotní dohrávce 4. kola vedoucí Plzeň porazila v Litvínově trápící se Vervu 4:1, připsala si pátou výhru v řadě a upevnila si první příčku. Dva góly vítězů dal Tomáš Mertl a znovu táhl tým střelecky. Sedmou a osmou trefou v sezoně si pojistil pozici nejlepšího střelce. K zisku tří bodů přispěl také gólman Dominik Frodl, který vytasil 32 zákroků a o čisté konto přišel až v samém závěru utkání. Naopak Litvínov ani ve svém čtvrtém vystoupení na domácím ledě nezabral a s nulou na kontě tak zůstala Verva poslední.

První velkou šanci měl domácí Zygmunt, ale Frodl se stihl proti jeho zakončení přesunout. K úvodnímu gólu nevedly ani početní výhody na obou stranách. Až 79 sekund před první přestávkou poslal hosty do vedení Mertl. Předtím v přesilové hře spálil dvě šance, ale teď na polovině hřiště vybojoval kotouč, zleva projel litvínovskou obranou až na kruh a svižnou ranou nedal Honzíkovi v litvínovské bráně šanci zasáhnout.

Vyrovnat mohl zkraje druhého dějství Jarůšek, jenže těsně minul. Místo toho v 27. minutě navýšil vedení hostů Kodýtek po rychlé kombinační akci s Eberlem. Následně se znovu vyznamenal plzeňský gólman, když Zdráhalovo zakončení vytěsnil betonem. Krátce po polovině zápasu přidali Indiáni třetí gól po souhře zkušených lídrů Gulaše s Mertlem, jenž si tak přispal druhou trefu v zápase. Havelka mohl ještě do druhé přestávky snížit, ale znovu byl úspěšnější Frodl.

Když pak hosté přečkali oslabení a ve 46. minutě po šikovné pobídce V. Langa svým prvním gólem v sezoně zvýšil Musil plzeňský náskok už na 4:0, bylo zřejmé, že se tým Vervy bodového zisku znovu nedočká. Zmar Severočechů nejlépe dokumentovala čtyřminutová přesilovka při Gulašově trestu za faul vysokou holí. Proti Honzíkovi se v oslabení rozjel Eberle, forhendovým zakončením však rozezvučel pouze horní tyčku. Až v čase 58:49 připravil Frodla o čisté konto lotyšský reprezentační obránce Cibulskis.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Országh (Litvínov): „Pro nás to byl těžký zápas. Myslím, že první třetina byla dobrá i z naší strany, byly tam šance na obou stranách. Zlom pak přišel ve druhé třetině, když jsme soupeře pustili do brejků a dá se říct, že tři góly jsme dostali právě z takových situací. Věděli jsme přitom, že Plzeň je v tom opravdu silná, ale pustili jsme její hráče do těch šancí až moc snadno. Náskok 3:0 už si hosté strážili a pohlídali si ho až do konce. My musíme v první řadě začít dávat góly, aby nám stouplo sebevědomí, a o vítězství se poprat mnohem víc, než se rveme."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "My jsme moc rádi, že jsme po té pauze začali výhrou. Ten výsledek vypadá jednoznačně, ale zápas tak jednoznačný průběh neměl. V první i druhé třetině byl Litvínov střelecky aktivnější, ale my jsme byli efektivní a svoje příležitosti jsme na rozdíl od Vervy proměnili. Výsledkově pro nás ten zápas dopadl výborně, ale herní projev byl ze začátku takový kostrbatý. Odpovídalo to té herní pauze i dosavadnímu průběhu sezony. Třetí třetina byla lepší než úvodní dvě, ale nedostatek herní praxe je na hráčích znát. Doufejme, že teď soutěž nějak poběží. I ty výkony by se pak měly zlepšovat.“

V pondělí hraje Škoda Plzeň doma s Dynamem Pardubice, zápas v Logspeed CZ Aréně začíná v 19.20 hodin.

HC VERVA LITVÍNOV – HC ŠKODA PLZEŇ 1:4

Třetiny: 0:1, 0:2, 1:1.

Branky a nahrávky: 59. Cibulskis (Gerhát) – 19. Mertl, 27. Kodýtek (Eberle), 32. Mertl (Gulaš), 46. P. Musil (Lang).

Rozhodčí: Kika, Micka – Hlavatý, Lederer.

Vyloučení: 2:5.

Bez využití.

Střely na branku: 33:22.

Nejlepší hráči: Pawel Zygmunt – Tomáš Mertl.

Bez diváků.

HC VERVA Litvínov: Honzík – Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Kudla, Demel, Štich – Mahbod, M. Hanzl, Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš – Látal, Gerhát, P. Zdráhal – Zygmunt, Helt, M. Havelka. Trenéři: Országh a V. Sýkora.

HC Škoda Plzeň: Frodl – Lang, Stříteský, Budík, Čerešňák, Kvasnička, Vráblík – Pour, Mertl, Gulaš – Stach, P. Musil, Rob – Kantner, Kracík, Suchý – Straka, Kodýtek, Eberle. Trenéři: Čihák a Hanzlík.