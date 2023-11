Hokejová Škodovka padla v Brně 1:4, jediný gól Indiánů dal obránce Zámorský.

Plzeňský kapitán Jan Schleiss (vlevo) tísněný soupeřem bojuje před brněnskou brankou, hájenou Štěpánem Lukešem. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

I podruhé v sezoně vyšel vítězně ze souboje hokejové Škody Plzeň s Kometou brněnský tým. Na výhru 2:1 ze západu Čech navázali Moravané v úterý doma, kde duel 23. extraligového kola ovládli 4:1. Brno si tak upevnilo pozici v horní polovině tabulky, zatímco Indiáni zůstali jedenáctí.

Děním v první třetině hýbaly přesilovky. V úvodu jak Brno, tak poté Plzeň oslabení uhájily. Domácí byli nebezpečnější a v další početní výhodě už byl Hlavaj v bráně hostů pod palbou. Kryl Marcinkovu dorážku a švihem lapačky čapl Gazdův volej. Jenže domácí pokračovali v náporu a v závěru oslabení slovenský reprezentant kapituloval. Gazda pálil z první a Kometa vedla – 1:0.

Vedením uklidnění domácí pak hned po pauze zúročili rychlý protiútok. Puk dostal na pravý kruh Moses a přes bránícího Piskáčka prostřelil Hlavaje mezi nohy – 2:0.

V následné přesilovce byli hosté blízko snížení, měli šance, jako zblízka Indrák, ale gólmana Lukeše nepřekonali. A to ani při 21 sekund trvající výhodě pět na tři. Krátce poté se už Škodovka prosadila, když hosty dostal na kontakt bombou od modré obránce Zámorský – 2:1.

Vzápětí mohl Lev vyrovnat, jeho střelu z pravého kruhu však Lukeš nadvakrát zkrotil. Jenže následně si Indiáni zkomplikovali situaci čtyřminutovým vyloučením. Dlouhé oslabení sice přečkali, Hlavaj sebral bleskovým přesunem gól Kohoutovi. Jenže když se počet hráčů na ledě srovnal, domácí z rychlé akce udeřili. Útok potáhl Okál, puk ještě přistrčil na najíždějícího Gazdu, který v 38. minutě trefou do odkryté brány vrátil Kometu do sedla – 3:1.

Zkraje třetí periody pak Marcinko trefil jen tyč. Mosese v úniku vychytal Hlavaj a vzápětí tygřím skokem zlikvidoval i další brněnský pokus.

Zásadní moment nastal pět a půl minuty před koncem, kdy Ščotka na modré čáře nevybíravě srazil mladého plzeňského beka Jiříčka. Ten zůstal ležet otřesen na ledě, načež se strhla hromadná šarvátka. Ščotka vyfasoval trest na pět minut plus do konce utkání, jenže hosté dlouhou výhodu nevyužili. Söderlund trefil tyč. Indiánům nepomohlo, ani když v závěru přesilu umocnili ještě hrou v šesti bez gólmana. Naopak Zaťovič pak do prázdné brány zpečetil výhru Komety.

V pátek se Plzeň utká doma od 17.30 s Mladou Boleslaví.

Hlasy trenérů:

Jaroslav Modrý (Brno): V pěkné atmosféře jsme předvedli dobrý výkon, pomohli jsme si speciálními formacemi, jak v oslabení, tak v přesilových hrách, to myslím, že bylo pro utkání klíčové. I gólman podal výborný výkon a celý tým pracoval přesně tak, jak jsme potřebovali, abychom našli cestu k vítězství.

Petr Kořínek (Plzeň): Úvod zápasu nebyl špatný, měli jsme přesilovku. Pak byly ale tři oslabení v řadě, která sehrálo Brno velmi dobře a dostalo se do tlaku. Potrestalo nás, dali branku. Druhá třetina byla celkem vyrovnaná, my jsme se ale nedokázali prosadit v předbrankovém prostoru a po špatném rozebrání hráčů jsme dostali další gól. Také jsme měli přesilovku pět na tři, tu jsme nevyužili. Následně jsme dali kontaktní gól, zápas se dal pořád hrát. Jenže třetí třetina byla taková hektická, nebyl tam takový tlak do brány. Měli jsme dlouho přesilovku před koncem, bohužel byla špatně odehraná. Poté jsme už jen inkasovali.

Kometa Brno - Škoda Plzeň 4:1

Třetiny: 1:0, 2:1, 1:0. Branky a nahrávky: 15. Gazda (Zbořil, Pospíšil), 25. Moses (Pospíšil), 38. Gazda (Okál, Ekrt), 59. Zaťovič (Kučeřík) – 30. Zámorský (Mertl).

Rozhodčí: Pražák, Květoň – Zíka, Blažek. Vyloučení: 5:6, navíc Pospíšil (KOM) a Pour (PLZ) 5 minut bitka, Ščotka (KOM) 5 minut plus trest do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku.

Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Střely na branku: 36:29. Diváci: 6 420.

Nejlepší hráči: Daniel Gazda – Petr Zámorský.

Kometa: Lukeš – Ščotka, Lintuniemi, Kučeřík, Holland, Ďaloga, Gazda, Kaňák – Pospíšil, Cingel, Moses – Zaťovič, Ekrt, Flek – Vincour, Marcinko, Kos – Okál, Zbořil, Kohout. Trenéři: Modrý, Otoupalík a Horáček.

Plzeň: Hlavaj – Laakso, Zámorský, Piskáček, Jiříček, Dujsík, Kvasnička, Malák – Schleiss, Mertl, Holešinský – Söderlund, Indrák, Lev – Rekonen, Jansa, Šiler – Pour, Straka, Matýs. Trenéři: Kořínek a Bombic.