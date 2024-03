Po roce budou znovu usilovat o mistrovský pohár v krajské lize hokejisté Třemošné. Meteor ve druhém zápase remizoval v Rokycanech 4:4, a jelikož v prvním zápase zvítězil, v konečném součtu se mohl radovat z postupu do finále, kde se utká s Nejdkem.

Třemošná porazila Rokycany v prvním zápase 5:3. Ve druhém pak remizovala 4:4 a čeká ji finále. | Foto: Český hokej/Jan Beneš

Třemošná sice v Rokycanech brzy prohrávala, ale následně během první třetiny otočila skóre ve svůj prospěch, když vedla 3:1. Domácí se ale nevzdali a postupně přetočili zápas znovu na svoji stranu. Zároveň, jak bývá zvykem v soubojích mezi oběma týmy, přibýval hodně rychle počet vyloučených na obou stranách.

Už to vypadalo na to, že se za stavu 4:3 půjde do prodloužení, ale to razantně odmítl třemošenský obránce Martin Muchka. Ten si vzal puk a po krásné individuální akci, kdy projel přes několik hráčů zajistil dvě minuty před koncem třetí třetiny remízu, která znamenala postup Meteoru do finále.

„Začátek zápasu byl v naší režii. Poté přišla série vyloučení na naší straně. Ve třetí třetině jsme ještě minutu a půl před koncem prohrávali o gól. Pak se mi ale povedla jedna akce a vyrovnali jsme. Mám ohromnou radost, i když nás teď čeká Nejdek, na jehož led se vůbec netěšíme. Bude to hodně těžký oříšek," myslel už na finálovou sérii Martin Muchka.

Série hraná na dva vítězné zápasy začíná v sobotu od 17 hodin na ledě Nejdku. Ten porazil Klatovy v obou zápasech. Nejdříve 5:2 a pak 6:2.

Rokycany - Třemošná 4:4

Třetiny: 1:3, 1:0, 2:1. Branky a nahrávky: 10. Hrubý (Benedikt, Matoušek), 23. Matoušek (Koukolík), 41. Hrubý (Matoušek), 51. Kastner (Beránek) – 12. Vavřička (Mainer, Houfek), 19. Princl (Šibra), 20. Šibra (Reitspies, Princl), 59. Muchka (Šibra). Vyloučení: 7:10. Využití: 1:0. V oslabení: 0:2.

HK Rokycany: J. Karbulka (R. Schwarz) — L. Kastner, P. Peleška, J. Sklenička, L. Martinec, M. Půst, D. Petr — J. Švík, L. Nový, A. Koukolík, P. Pondělík, J. Geltner, J. Benedikt, J. Beránek, A. Matoušek, J. Koc, T. Hrubý.

HC Meteor Třemošná: J. Štekr — T. Blumentrit, T. Soukup, M. Muchka, J. Šibra, J. Houfek, M. Jánský — P. Mainer, J. Vavřička, F. Michel, V. Reitspies, M. Vágner, L. Sedláček, M. Princl, A. Ženíšek.

