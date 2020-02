„Mertlíkovu přihrávku ještě jeden z kladenských obránců tečoval, takže jsem se snažil do puku nějak plácnout. Stráča stál krásně před bránou, gólman nic neviděla naštěstí to tam propadlo,“ popsal svou trefu jinak sváteční střelec.

Byl váš gól, na nějž vzápětí navázal svou trefou Lukáš Kaňák, klíčový?

Asi jo. Do konce chyběly čtyři minuty a Kani to pak definitivně zpečetil.

Proč se zápas s Kladnem proměnil v tak divokou přestřelku?

To kdybychom věděli. Sice jsme se rychle ujali vedení, ale potom jsme pokračovali ve výkonech z našich nepovedených zápasů u soupeřů. Prostě hráli jsme špatně. Ve druhé třetině jsme se zvedli, měli jsme šance snad na pět gólů, ale proměnili jsme jen jedinou a poslední třetina byla znovu divoká.

Neukolébal vás příliš rychlý gól na 1:0?

Tak spíš by nám měl pomoct. Ale jak už jsem zmínil, my jsme pak pokračovali ve špatných výkonech z venku. To musíme zlomit, protožes takovou hrou bychomv play-off neměli šanci.

Asi se dalo čekat, že Kladno bojující v extralize o přežití se jen tak nedá.

Jasně. Vždyť i předtímv Liberci několikrát vedlia svou houževnatost potvrdili i u nás.

Jak jste vnímali gesto Jaromíra Jágra, který i v tak vypjaté situaci pro jeho tým odvolal trest Plzně?

Jarda Jágr jen znovu ukázal svou velikost.

Také plzeňský kapitán Milan Gulaš bojoval s velkým odhodláním a touhou po vítězství. Strhávalo vás to?

Guli šel do všeho naplno, dohrával souboje, zrovna Jágra tam sesadil. A když vidíte, jak takový hráč bojuje, tak musí potom každý.