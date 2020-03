V normálních časech by hokejový zadák Lukáš Pulpán žil vypjatými boji v extraligovém play-off. Jenže běh věcí mění pandemie koronaviru.

Extraliga se zastavila, aniž by se týmy střetly o mistrovský titul. Hokejisté se podobně jako většina společnosti ocitli v podivném vzduchoprázdnu.

„Žijeme s rodinou v Líních u Plzně a zdržujeme se doma. Ve městě jsme nebyli od chvíle, co všechno začalo,“ říká 34letý bek a asistent kapitána plzeňské Škodovky, která v nedokončené soutěži obsadila pátou příčku. Indiáni ji vybojovali po základní části, když stejně bodů posbíraly třetí Sparta a čtvrtá Mladá Boleslav.

Jak jste předčasný konec extraligy přijal?

Asi jako každý. Důvody restriktivních opatření jsou vážné a důležitější než play-off, hokej a vůbec jakýkoliv sport je teď zdraví.

Naděje, že by play-off byť opožděně a ve zkrácené podobě proběhlo, padla v závěru minulého týdne. Na kdyby se nehraje, ale věřili jste si ve čtvrtfinále na Mladou Boleslav?

Čekal by nás silný soupeřa série by byla hodně vyrovnaná, ale my jsme se na to chystali a věřili, že čtvrtfinále zvládneme a půjdeme dál.

Přestože Mladou Boleslav jste v základní části porazili jen jednou a ještě až po nájezdech?

Je to sice klišé, ale play-off je úplně jiná soutěž. Co bylo se maže. Takhle to tuším bylo rok dva zpátky s Olomoucí. Také jsme měli zápornou bilanci ze základní části a v play-off to nic neznamenalo.

Skončili jste pátí, ačkoliv jste měli blízko druhou příčku. Je to zklamání?

Mohli jsme být výš, ale pokazili jsme si to šňůrou devíti porážek venku. Ještě pokud bychom naposledyv Třinci brali bodík, tak jsme byli druzí, ale to je kdyby. Prohráli jsme, ale vzhledemk panující koronavirové hrozbě je to myslím jedno.

Váš názor proč se Škodovcev závěru základní části u soupeřů nevedlo?

Těžko říci. I když se ke konci naše hra u soupeřů zlepšovala, výkon jsme nedokázali podpořit góly. Čím víc jsme chtěli sérii nezdarů zlomit, tím to bylo spíš horší. Každá další prohra nás zase víc srazila. Bohužel.

Když pominete předčasný konec, jak sezonu hodnotíte?

Pro náš tým asi dobře. Základní části jsme projeli bez větších výkyvů a pohybovali jsme se stále v popředí tabulky. Mě osobně přibrzdilo zranění, ale ani tak sezonu nehodnotím špatně (38 zápasů, 3 góly a 8 asistencí – pozn. aut.).

Po zásahu pukem do obličeje jste se na hokej téměř dva měsíce jen díval. Bylo to nejhorší období v kariéře?

Dvě sezony zpátky mě potkalo ještě horší zranění. Nejdříve jsem měl zlomenou nohu a sotva jsem se vrátil na led, tak asi ve druhém utkání mi přetrhli vazy v koleni. Léčení tehdy trvaloo dost déle, i když své jsem si užil i nyní. Rozdrcená čelist bolela první tři dny jako čert, ale měl jsem štěstí v neštěstí. Čelist mi nedrátovali, ale jen vyspravili dlahami, takže jsem záhy mohl i trochu jíst. Nejdřív týden deset dní kašičky, ale pak jsem mohli trochu kousat.

Škodovku během sezony vůbec pronásledovala zranění. Jak moc bylo znát, žev sestavě často chybělo pět šest hráčů?

Asi nás to ovlivnilo, ale nebyli jsme v tom sami. Zranění k hokeji tak nějak patří. Jen náš kádr nebyl zase tak široký, jako měl Třinec, Sparta i některé další týmy. Ale kluci, co nastupovali, to odehráli dobře. Mladší sbírali zkušenosti a pochopili, že zodpovědnost je i na nich.

Plzeňský tým měl v soutěži průměrně jeden z nejmladších týmů. Bylo těžké kočírovat v kabině bujné mládí?

Ani ne. Když jsme my starší, hlavně tedy Guli (Milan Gulaš), něco řekli, tak mladí to brali. Byli jsme dobrá parta a já bych neměl problém jít s kýmkoliv na pivo bez ohledu na jeho věk.

Jenže je vyhlášený stav nouze a posedět u pivka nejde. Jste i tak se spoluhráčia s trenéry ve spojení?

Na WhatsAppu máme týmovou skupinu, kde si můžeme vyměňovat názory a dozvědět se případné novinky. Zatím je ale vše omezené, takže nemá cenu plánovat.

Pociťujete obavy o sebe,o své blízké?

Jasně, legrace to není. S manželkou a dětmi žijeme na vsi a raději nikam nejezdíme, abychom tomu nešli naproti. A asi jako všichni doufáme, že se vše brzy uklidní. Že lidé budou ohleduplní, zodpovědně budou nosit roušky, rukavice, abychom se co nejdříve mohli zase vrátit k normálnímu životu.

Čím vyplňujete volný čas?

Zrovna jsem čistil autaa předtím jsem s našimi kluky hrál na zahradě hokej. Jinak se s manželkou chodíme projít do přírody, ale hlavně děláme věci na zahraděa vůbec vše, co je kolem rodinného domu třeba. Jenže jsme už skoro hotoví (smích).

Dopadla na vás i role učitele?

Jo, jo. Se starším Tobiášem, kterému je osm a chodí do druhé třídy, se nad učením společně ‚trápíme‘ (úsměv). Mladší Matyáš, kterému jsou čtyři si zatím užívá, že nemusí do školky.

Udržujete se v kondici?

Nijak zvlášť. Prvních pět dní jsem dělal jen na zahradě a bral to jako relax. Po sezoně je dobré si trochu odpočinout, jen se to nesmí přehnat. Takže jsem si byl už asi dvakrát zaběhat, k tomu přidal doma nějaká cvičenía uvidíme co bude dál.