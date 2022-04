Ofenzivu hokejové Škody Plzeň posílí 22letý kanadský útočník Samuel Bitten. Urostlý 185 centimetrů vysoký forvard přichází na západ Čech z prvoligové Poruby, když během sezony včetně play-off vypomáhal také extraligovým Vítkovicím.

S Bittenem se do indiánských řad vrací zámořský element, který Škodovce v minulých třech sezonách scházel (naposledy tu působil Američan Conor Allen v sezoně 2018/19). „ Sam může hrát centra i křídlo, navíc umí dát gól, ale také shodit rukavice. To obojí hrálo pro něj. Ale chválí ho i jinak, že je skvělý do kabiny,“ komentoval angažování rodáka z Ottawy sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Bitten zatím v Plzni podepsal roční kontrakt.

„Když přišla nabídka, neváhal jsem. Plzeňský klub i organizaci všichni jen chválili. A fanoušci jsou prý nejlepší v lize. Tak na to se opravdu těším,“ konstatoval útočník, pocházející ze sportovní rodiny.

Jeho rodiče se věnovali badmintonu a Kanadu dokonce reprezentovali na olympijských hrách. V badmintonu jsou dobří i oba synové, Samuel i starší William, jenže ještě raději hrají hokej.

William stále hraje dospělou AHL. Také Sam procházel ottawskými mládežnickými výběry a už v 16 letech dostal příležitost hrát OHL. V pandemií ovlivněném ročníku 2020/2021 se však vydal do Evropy a v druhé nejvyšší švédské soutěži hájil barvy Södertälje SK (15 zápasů, tři body). Většinu minulé sezony pak odehrál v prvoligové Porubě. V Chance lize zasáhl do 43 zápasů a připsal si 16 gólů a 11 asistencí.

Navíc se nebojí na ledě poprat, což ukázal začátkem ledna v extralize bitkou se sparťanským Ondřejem Miklišem. „Když mě někdo vyzve, jdu do toho,“ uvedl Bitten.

Jeho nebojácnost potvrdil i vítkovický trenér Miloš Holaň, který hráče musel spíš krotit. „Můžu se pobít? Můžu se pobít?, to byla jeho nejčastější otázka. To je blázen, který chce svou roli splnit,“ prohlásil zkušený kouč.

Teď by měl mladý útočník vnést tvrdost do hry Škodovky. Což je směr, kterým se tým chce v nadcházející sezoně vydat. Bitten by měl zastat roli, kterou v Plzni naposledy plnil tvrďák Ryan Hollweg.

