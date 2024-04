Kanadský útočník předtím působil v hradeckém Mountfiledu, Plzni se upsal na dvě sezony.

Útočník Christophe Lalancette (vlevo) je první posilou plzeňských Indiánů. | Foto: klub

Zatím ještě není jasno, kdo bude hokejisty Škody Plzeň trénovat, nejvíc se přetřásá jméno zkušeného Josefa Jandače. Zato vedení plzeňského klubu na svém webu představilo první posilu pro novou sezonu. Z Hradce Králové míří na západ Čech kanadský útočník Christophe Lalancette.

Brzy třicetiletý centr (183 cm/ 86 kg), který v Mountfieldu odkroutil tři sezony (189 utkání, 94 bodů – 34 gólů + 60 asistencí, v minulé sezoně 52 zápasů a 23 bodů – 9+14) se Plzni upsal na dva roky. „Nutně jsme potřebovali středního útočníka a Christophe je ryzí centr. Dlouho jsme ho v Mountfieldu sledovali a měl by to být ten správný hráč, kterého potřebujeme. Uplatnit by se měl v prvním nebo druhém útoku,“ uvedl sportovní manažer Tomáš Vlasák, který ale koncem dubna ve Škodovce končí a přesune do Mladé Boleslavi.

Před příchodem do Česka působil rodák z kanadského Robervalu dva roky ve slovenské extralize v Michalovcích.

