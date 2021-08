Zápas se po dlouhé době hrál i s diváky, kterých se v Logspeed CZ Aréně sešlo na šest set. Oba soupeři na úvod herních testů nechali odpočívat své největší opory. Víc asi celek z jihu Čech, který k utkání do Plzně dorazil pouze se sedmi beky a deseti útočníky. To domácí nasadili přece jen o poznání zkušenější sestavu, když branku Škodovky hájil táborský odchovanec Dominik Pavlát.

Indiáni nezačali první herní test jen po devíti dnech na ledě vůbec dobře. Už ve třetí minutě v oslabení inkasovali a zahajovací třetinu po chybách prohráli 1:3. Za domácí v první dvacetiminutovce skóroval jen kapitán Kodýtek, který přelstil bránící dvojici soupeřů a z mezikruží chytře srovnal na 1:1. Jenže následně dál živější hosté odskočili o dva góly.

Ve druhé části se pak obraz hry otočil, Plzeň přitlačila, ale Žedl i Marcel trefili jen tyčku a další šance pochytal Strmeň v brance Motoru. Až v 31. minutě se domácí dočkali, když z trestného střílení snížila švédská posila Blomstrand. Ve třetí části se hra sice znovu vyrovnala, ale

domácí třemi góly zápas otočili k vítěznému konci. Ve 48. minutě proměnil Slanina své sólo po objetí hostující klece. Záhy se v přesilovce prosadil Schleiss a strhl poprvé vedení na domácí stranu. Jihočeši v závěru ještě zkusili hru bez gólmana a M. Lang do prázdné branky hotů zpečetil výsledek na 5:3.

Další přípravný duel čeká Indiány v úterý znovu doma, kde se od 17.30 hodin střetnou s prvoligovým Šumperkem.

Hlasy trenérů:

Václav Baďouček (Plzeň): „Byl to první zápas, takže bylo poznat, že nejsme rozehraní. Z naší strany byla úvodní třetina špatná, neměli jsme dobrý pohyb, pomalu jsme se rozhodovali, ztratili jsme spoustu kotoučů v útočném pásmu. Od druhé části se vše zlepšilo, začali jsme být agresivní v osobních soubojích, měli jsme šance na vyrovnání, ale trefovali jsme jen tyčky. V poslední části náš výkon vygradoval a jsme rádi, že se nám podařilo po špatné první třetině duel zvrátit v náš prospěch.“

Jaroslav Modrý (Motor České Budějovice): „Plzeň našla cestu k vítězství. My jsme udělali plno dobrých věcí, které jsme si říkali, měli jsme dobrý začátek, jen jsme to nedotáhli ke konci. Byli jsme unavení, objem se nahromaďuje, ovšem to není výmluva. I když hrajete sto utkání, musíte najít cestu, kterou se vydat a my jsme ji dnes nenašli.“

Plzeň – Č. Budějovice 5:3 (1:3, 1:0, 3:0).

Branky a nahrávky: 8. Kodýtek (Schleiss), 31. Blomstrand (tr. stř.), 48. Slanina, 49. Schleiss (Kodýtek), 59. Lang (F. Přikryl) – 3. M. Beránek (A. Raška), 10. Chlubna (Ville, Toman), 15. M. Beránek (M. Hanzl).

Rozhodčí: Hodek, Micka – Brejcha, Axman. Vyloučení: 4:5, využití: 0:1. Diváci: 550.

Plzeň: Pavlát – Budík, Kindl, Graňák, Jiříček, V. Lang, Kaňák, Hamšík – Blomstrand, Thorell, Musil – Žejdl, Kodýtek (C), Schleiss – Kuťák, Přikryl, M. Lang – Marcel, Soukup, Slanina.Trenéři: Baďouček, Říha, Vlasák.

Motor: Strmeň – Slováček, Šenkeřík, Vaněk, Svach, Lytvynov, Kachyňa, Tomek – Michnáč, M. Hanzl, Holec – Chlubna, Toman, Ville – M. Hrubec, A. Raška, M. Beránek – Haas. Trenéři: Modrý, P. Martinec, Fousek.