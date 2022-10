Hned v úvodu Petr Kodýtek svému týmu v souboji s Karlovými Vary zavařil, když nechtěně namazal soupeři a ten skóroval. Jenže 24letého útočníka to zdravě naštvalo a následně byl ústřední postavou plzeňské Škodovky v jízdě za prvním vítězstvím v sezoně. Plzeň souboj s rivalem z lázní vyhrála doma 6:3 a Kodýtek k tomu přispěl dvěma důležitými góly. Šikovný centr ještě v první třetině dvakrát vymazal náskok Energie a vrátil Indiány do zápasu.

Začněme od konce. Plzeň si po čtyřech porážkách konečně v novém ročníku extraligy užila vítězství a může slavit.

Jo, pocity jsou úžasný. Z kabiny je cítit, že to z nás konečně spadlo, ale ve čtvrtek je další zápas a my chceme vyhrávat dál. Takže do půlnoci mohla být nějaká radost, euforie, ale ve středu se maká dál a musíme se soustředit na další utkání.

V páté minutě derby vám nejspíš tak veselo nebylo, že?

To určitě. Jo, tam jsem to pokazil. Měl jsem puk u nás v rohu a někoho jsem slyšel, jak křičí druhá, tak jsem to klepl o zadní mantinel a chytil to soupeř. Byl z toho gól, ten beru na sebe, ale mě to spíš nakoplo a snad jsem to trošku odčinil, pomohl týmu a vrátil nás do zápasu. Pak už to byl týmový výkon.

Když byste měl popsat své dva góly, tak jak padly?

Ten první, tam to šlo od beka, nevím jestli Buďa (Budík) střílel nebo přihrával, ale já puk zpracoval, z otočky jsem vystřelil a jsem strašně rád, že to tam spadlo. Po gólu jsem se uvolnil, víc jsem si dovolil a vyplynul z toho druhý gól. Byl to souboj jeden na jednoho, soupeř mi naštěstí kličku sežral, potom mi to sežral i gólman a přede mnou byla už prázdná brána, takže krásný gól.

Souhlasíte, že klíčovým momentem derby byl závěr druhé třetiny, která ze strany Plzně nebyla až tak povedená, přesto jste těsně před pauzou v přesilovce dokázali srovnat na 3:3?

Určitě to byl důležitý moment. Kdybychom nesrovnali, tak jsme se s Vary tahali až do konce. Ale hrozně nám pomohl také v bráně Dominik (Pavlát). Celý zápas nás držel a jen ve druhé třetině chytil možná čtyři pět gólů. I díky jeho zákrokům jsme zápas vyhráli.

Prostřední dvacetiminutovku jste sice zahájili tlakem, ale po pár minutách vám soupeř z brejku potřetí odskočil do vedení. Bylo těžké se otřepat?

To jsme my. Makáme, nadřeme se pak dostaneme nějaký blbý gól. Třeba se to k soupeři odrazí od plexi, nebo jako teď to hodí obloukem na druhou modrou. Možná jsme pak vypadali, že jsme z toho rozhození, ale snažili jsme se dál držet naší hry. A jak jsem řekl, hodně nám pomohla v závěru třetiny využitá přesilovka.

V závěru derby vás ještě jeden ze soupeřů zasáhl do obličeje. To není asi příjemné.

Není, ale patří to k hokeji. Zasáhl mě tělem do hlavy, a že mi začala téct krev, to se někdy stává.

Už předtím na Spartě vypadala hra Plzně zase lépe a byť jste prohráli, bylo to pro tým povzbuzení, že jste na správné cestě?

Určitě. Práce, co odvádíme v tréninku, je znát. Ale i v zápase s Vary tam byla ještě spousta chyb, propadnutí a špatných nahrávek, takže je stále na čem pracovat. Zní to otřepaně, ale musíme se soustředit vždy na ten nejbližší zápas, u videa si řekneme co bylo špatný, dobrý a takhle se musíme postupně zvedat. Ale je vidět, že se posouváme, a to je pozitivní.

Jak na vítězství v derby navázat ve čtvrtečním utkání v Liberci?

To bude hodně těžký (úsměv). Vždyť nás čeká jeden z nejlepších týmů v lize. Hru má Liberec propracovanou, drží se zavedeného systému. Takže pro nás je to těžká výzva, ale chceme v ní uspět.

