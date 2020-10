Plzeňská Škodovka urvala ve Vítkovicích dva body za výhru 5:4 po prodloužení. Indiáni bodovali v pátém utkání v řadě a posunuli se na druhé místo průběžné tabulky.

První brankou v novém ročníku a v úvodu prodloužení i rozhodující trefou přispěl k výhře kapitán Milan Gulaš.

Premiérovým gólem v nejvyšší soutěži mužů se zase blýskl 19letý útočník Filip Přikryl. Ještě v první třetině převzal na levém kruhu Stachovu přihrávku a po otočce švihl puk bekhendem mezi nohy vítkovického gólmana Miroslava Svobody. Mazácké zakončení. Škodovka v ten moment vedla 2:0.

„Škoda, že jsem nevystřelil z jedničky, vyčítal mi to i David Stach (úsměv). Bekhendem jsem asi gólmana překvapil a jsem rád, že to tam spadlo,“ komentoval Přikryl svůj zásah na klubovém facebooku.

Premiérového gólu se další talent z plzeňské líhně dočkal hned při svém prvním nasazení v A-týmu v novém ročníku a celkově v desátém utkání na extraligové scéně. Předtím si člen reprezentační dvacítky zahrál za Indiány v letním Generali Cupu a sezonu začal v druholigových Klatovech.

„Zápas jsme si udělali zbytečně složitý. Po první třetině jsme vedli 2:0, jenže místo abychom si náskok pohlídali, dělali jsme špatná rozhodnutí a soupeř se vrátil do zápasu,“ hodnotil Přikryl utkání, v němž Plzeň ztratila dvougólové vedení hned dvakrát .„Vítkovičtí měli dobrý přechod z obrany, dávali to rychle dopředu. My jsme museli zareagovat, hru jsme víc vytahovali, a i když konec byl všelijaký, tak jsme rádi, že jsme to zvládli za dva body,“ podotkl útočník.

„Může nás možná mrzet, že jsme to nedotáhli k výhře v normálním čase. Plusem však je, že jsme ani tak nic nevzdali,“ zdůraznil mladší z hokejových bratrů Přikrylů (starší Roman hraje za České Budějovice).

Řekl si Filip o další šance v prvním týmu Škodovky?