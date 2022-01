Čekal jste, že prodloužení ukončíte vítězným gólem už po 11 sekundách?

Přeci jenom je to hra tři na tři. Kluci šli dobře do brány, puk se tam hned odrazil a pro nás jedině dobře, že to Čero (Peter Čerešňák) takhle rychle rozhodl.

Předtím jste ale v úvodu zápasu museli dotáhnout jednogólový náskok soupeře.

Musím říct, že to nebylo vůbec nic jednoduchého. Kladno hrálo velice dobře, párkrát nás pořádně zamklo. Dvakrát jsme i tak vedli, a i když nás samozřejmě mrzí, že jsme vedení 2:1 i poté 3:2 zase ztratili, tak i ty dva body jsou cenné.

Vy jste se podepsal pod tři ze čtyř branek Škodovky a ten gól, co jste dal, byl skutečně parádní.

Já byl již poměrně dlouho na ledě a nechtěl jsem nic vymýšlet. Když to Lukáš Kaňák dostal k mantinelu, najel jsem si na prostředek a obránci byli trošku roztažení. Sice mi do toho trošku sáhli hokejkou, ale nakonec mi vyšla i klička do forhendu a jsem moc rád, že jsem alespoň trošku mohl pomoci týmu. V tabulce hájíme čtvrtou příčku, soupeři se na nás tlačí a ta výhra je pro nás důležitá. Pozici v pásmu přímého postupu do play-off si chceme udržet a je proto třeba udělat zase šňůru výher.

V dalším kole jste se měli v úterý utkat v domácím prostředí s posledním Zlínem. Zápas však byl kvůli karanténě v týmu Beranů odložen. Litujete, že se hrát nebude?

Ne, prostě to tak v téhle divné době je. Ale zregenerujeme, potrénujeme a připravíme se, abychom byli v plné síle do dalšího zápasu. Což by snad mělo být páteční derby v Karlových Varech.

Černá série končí. Hokejová Plzeň udolala Rytíře v prodloužení