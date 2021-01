Dvaadvacetiletý centr odehrál 200. zápas v nejvyšší soutěži a v 50. minutě snižoval na 2:3. Západočeši nakonec prohráli 3:4 po prodloužení. „Osobní statistiky moc nesleduji. Tušil jsem, že to někdy přijde, ale na tak brzy. O jubilejním utkání jsem se dozvěděl před zápasem od klubové mluvčí. Dvoustovka je hezké číslo,“ řekl Petr Kodýtek.

Prohrávali jste 1:3, takže bod berete?

Neměli jsme dobrý začátek a ve druhé třetině nám to tam napadalo. V té třetí jsme se snažili s tím něco udělat. Srovnali jsme, ale bohužel jsme prohráli v prodloužení. Prohrávali jsme 1:3 a bod je asi dobrý.

Co se stalo, že jste inkasovali během čtyř minut tři góly?

Rozhodující byl druhý gól, ten třetí už byl následek toho všeho. Druhou branku beru na sebe, byla to moje chyba. Občas se nám takové výpadky stávají, což nám může prohrát zápas.

Nastupujete v první pětce s Milanem Gulašem. Vnímáte to jako odměnu za skvělé výkony?

Možná, že je to odměna, ale spíš si myslím, že je to zraněním našich prvních dvou centrů. Za šanci jsem rád, hrát s Milanem Gulašem je skvělé a užívám si to. Snažím se hrát podle něj, ale není to úplně tak, že s pukem hledám jeho.

Nechybí vám už klid na hokejkách, z čehož pak máte horší výsledky?

Trochu asi ano, ale na to se nesmíme vymlouvat. Věděli jsme, že Budějovice jsou nepříjemný soupeř, a když nebudeme na puku, bude to špatné. Ve třetí třetině jsme hráli jednodušeji a snažili se být první na puku.