Jednadvacetiletý útočník nejprve po parádním sólu zvyšoval vedení Škodovky na 2:0 a když Verva ve druhé třetině snížila, tak upravil skóre na 3:1 pro plzeňské Indiány.

„Máme za sebou těžké utkání. Ve druhé třetině jsme Vervu zbytečně pustili do hry, oni to vyrovnali a jsme rádi, že jsme to ve třetí třetině zvládli a dotáhli zápas k vítězství,“ hodnotil střetnutí 43. extraligového kola Pour.

Asi není náhoda, že Litvínov v Plzni už dlouho nevyhrál. Čím si tuhle příznivou bilanci vysvětlujete?

Přiznám se, že o téhle sérii jsem ani nevěděl. Na každý zápas se připravujeme stejně a snažíme se podat co nejlepší výkon, abychom zápas zvládli. Což se nám povedlo a za tři body jsme rádi.

V nově složeném útoku nastupujete s navrátilcem Pavlem Musilem na centru a na křídle s Filipem Suchým. A zdá se, že herně jste si sedli. Souhlasíte?

Muska i Suchoš jsou skvělí hráči na puku, šikovní. Takže jde jen o tom si vyhovět, pomoct si vzájemně a tlačit se do soupeřovy brány. Ale hraje se mi s nimi skvěle.

Dva góly jste dal předtím v Mladé Boleslavi, teď znovu proti Litvínovu. Co scházelo k hattricku, a kdy přijde?

Co scházelo? Jeden gól (úsměv). My jsme se už v třetí třetině snažili hrát spíš do defenzivy, abychom po nějaké chybě zbytečně neinkasovali. Takže už nebylo tolik možností skórovat. Ale důležitější bylo, že jsme zápas s Vervou dotáhli k vítězství.

Zatrnulo vám, když Verva v závěru ještě snížila na 4:5?

Jasně, že ten inkasovaný gól zamrzel. Předtím jsme to měli dobře rozehrané a za stavu 5:3 jsme měli utkání už dohrát v klidu. Takhle to byly ještě nervy, protože může přijít nějaká teč, hloupý odraz a bylo by to v háji. Naštěstí tři body zůstaly doma.

Celkem jste v sezoně nastřílel 11 gólů, jenže z toho deset až v novém roce. Co jste musel změnit, abyste střeleckou smůlu protrhl?

Žádná převratná změna v tom není. Já se snažím trénovat stále stejně, takže to bylo hlavně o trpělivosti. O vůli pracovat v tréninku dál naplno, spíš si ještě přidat a pilovat střelbu. Teď jsem rád, že mi to tam padá.

Je to i o tom, že s přibývajícími góly si víc věříte a víc si dovolíte?

Určitě. A důvěry, kterou od trenérů dostávám, si taky vážím. S tím, jak mi přibývají minuty na ledě i góly, se cítím sebevědomější a jistější.