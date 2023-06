Ačkoliv pro vedení hokejové Škodovky jde o značnou komplikaci, Jelínkovi v odchodu bránit nebude. „Petrovo rozhodnutí respektujeme," uvedl klubový šéf Martin Straka.

Plzeň - Po minulé sezoně se hokejový útočník Petr Jelínek po devíti letech v Liberci rozhodl pro změnu dresu. Upsal se Plzni, která si zkušeného harcovníka zavázala na dva roky a brala ho jako výraznou posilu pro novou extraligovou sezonu. Jenže ostřílený forvard nakonec za Indiány hrát nebude. Jde za svou životní šancí.

„Petr Jelínek plzeňský dres neobleče. Přijal skvělou nabídku z NHL a bude skautem. Přestože nás mrzí, že se Petra nedočkáme na ledě, držíme mu v nové kariéře pěsti!“ oznámila hokejová Škodovka na sociálních sítích třaskavou zprávu.

„Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Na angažmá v Plzni jsem se těšil. Měl jsem od nového klubu i od sebe velká očekávání. Především kvůli Indiánům je to pro mě o to těžší, protože mě mrzí, do jaké pozice jsem je dostal. Jenže takové nabídce se nedalo říct ne. Je to pro mě obrovská čest,“ vysvětloval na klubovém webu Jelínek, který měl v plzeňském týmu navázat na svého otce Tomáše, který tu sázel góly v letech 1995 až 1998. „Ještě minulý čtvrtek jsem si telefonoval s trenérem Kořínkem a řešili jsme, jak se budu na novou sezonu připravovat. Jenže pak přišla taková nabídka, která se prostě neodmítá,“ zdůraznil 38letý centr.

Ačkoliv pro vedení hokejové Škodovky jde o značnou komplikaci, Jelínkovi v odchodu bránit nebude. „Petrovo rozhodnutí respektujeme," uvedl klubový šéf Martin Straka. „Pro náš tým je to ale pochopitelně velmi citelný zásah, který nyní musíme řešit. Představuje to pro nás velkou výzvu, jsem ale zcela přesvědčený, že to zvládneme,“ doplnil generální manažer a spolumajitel klubu.

Jelínek v extralize odehrál celkem 922 zápasů, zaznamenal 366 bodů za 164 gólů a 202 asistencí, a to jen za dva kluby: pražskou Slavii a Liberec. Se Slavií získal stříbro (2009) a dva bronzy (2010 a 2013) a s libereckými Tygry pak vedle titulu (2016) vybojoval třikrát extraligové stříbro (2017, 2019 a 2021). Nyní hokejové arény jako hráč opouští a začne další část své kariéry na pozici skauta.