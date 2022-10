Cílem je urvat první body. Jenže Indiány čeká náročný restart, tři zápasy během pěti dní. Sérii zakončí Škodovka úterním derby s Karlovými Vary, v neděli jede na Spartu a teď v pátek se doma střetne od 17.30 s Pardubicemi.

„Všechno se seběhlo strašně rychle. Noví trenéři přinesli do kabiny jiný vítr. Je to impuls, aby se hráči ukázali, začali ještě víc makat a věřím, že to bude jen k lepšímu,“ prohlásil útočník a jedna z očekávaných opor týmu Petr Kodýtek.

Co bude nutné změnit, aby se Plzeň vzchopila?

Řečeno malinko v nadsázce asi všechno. První dva zápasy nám vůbec nevyšly a výkon byl špatný. Pár dní už na změnách pracujeme. Chce to začít od základů a makat naplno.

Dokážete pojmenovat příčiny rozpačitých výkonů bez obvyklé jiskry i bruslivého hokeje, který k Plzni v minulých sezonách patřil?

Chyběla střelba a byli jsme vyklepaní v obraně. A když si nevytvoříte soustavnější tlak, tak si přestáváte věřit i v útoku. Ale jak říkám, všechno se odvíjí od obrany. Věřím, že noví trenéři vnesou do hry potřebný řád a systém. Cítím z nich dobrou energii a věřím, že mužstvo zase naskočí.

Jenže není to jen o trenérech. Připouštíte, že i na straně hráčů nebylo vše v pořádku?

Jasně, že na ledě jsme my hráči. Chyby se staly asi na obou stranách, ale já už bych se v tom nechtěl patlat. Co bylo, bylo, nyní je důležité se koukat hlavně dopředu.

Restart ztíží Škodovce zápasy se silnými soupeři – Pardubicemi a Spartou.

Ano, jde o těžké zápasy. Jen pohled na soupisku Pardubic, na jména hráčů, které během léta přivedli do týmu, budí respekt. Ale pro nás je to zase o to větší výzva, stejně jako potom utkání na Spartě. Pokud dokážeme bodovat a nebo dokonce vyhrajeme, bude to pro nás obrovská vzpruha.

Petr Kořínek je výraznou osobností plzeňského hokeje a známý klubový patriot. Je to motivace i pro tým a vás osobně?

Určitě. Vždyť se jedná o jednu z největších hráčských ikon klubu. Má přirozený respekt, tým za ním půjde a věřím, že nás bude motivovat k dobrým výkonům. Mě předtím trénoval někdy v osmé třídě, takže už je to dávno, ale mám na to dobré vzpomínky.

S Pardubicemi přijede i Peter Čerešnák, do minulé sezony ještě váš spoluhráč. Jaké to bude střetnout se coby soupeři?

Divné. Asi jako předtím s Milanem Gulašem. Také Čero hrál v Plzni spoustu let, dobře se známe a s řadou kluků z týmu je stále v kontaktu. Ale patří to k hokeji.

Proč jít na zápas s Dynamem

Důvod číslo jedna, to jsou čerství lodivodi na plzeňské střídačce – někdejší útočník Petr Kořínek s Františkem Bombicem plus klubový šéf Martin Straka. A otazník, zda léčba šokem u týmu zabere. Zda nový trenérský štáb zahájí misi vítězně a zlomí neúspěšný vstup do soutěže. „Nervozita asi ne, ale nějaké napětí tam před prvním zápasem určitě bude,“ přiznal Petr Kořínek.

Nabité Dynamo. Škodovka by to s Pardubicemi neměla lehké ani pokud by byla v pohodě natož po převratu na střídačce. Jen výčet letních posil – mj. Will, Čerešňák, Hyka, Radil a Zohorna dává tušit, že stavitelé pardubického kádru nemuseli šetřit. Vysoké jsou i ambice klubu z východu Čech. Na úvod svěřenci trenéra Radima Rulíka urvali dvě výhry v prodloužení, v Kladně a následně doma s obhájci titulu z Třince.

Návrat Čera. Obránce Peter Čerešňák se postaví poprvé proti Plzni, kde prožil minulých šest sezon a vypracoval se ve špičkového beka. Teď slovenského reprezentanta čeká pikantní návrat do známého prostředí a nelehká úloha se utkat s bývalými spoluhráči.

Will zase doma. To gólman Roman Will ví, jaké to je chytat v rodném městě proti týmu, v němž hokejově vyrůstal. Zažíval to už coby brankář Liberce, teď si reprezentační gólman, který do Pardubic přišel z ruského Čeljabinsku, své zkušenosti po letech v zahraničí zase oživí.

