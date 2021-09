K pohodě mají hokejisté Škody Plzeň daleko. V domácím souboji s Kometou Brno sice vedli 3:0 a 4:1, ale nakonec jen tak tak zachránili bod. Souboj sedmého kola extraligy prohrála Plzeň po nájezdech 5:6. Indiáni tak sice bodovali ve třetím utkání po sobě, ale výhra za tři body je míjí od druhého kola.

Plzeň přitom začala zápas dravě, měla převahu a první třetinu jasně vyhrála – na střely 12:4 a na góly 2:0.

Z úvodního tlaku domácí vytěžili přesilovku, Čerešňákovu bombu ale zastavila tyč. To podstatné se odehrálo v závěru třetiny. Plzeňský gólman Pavlát kryl šanci Mikysky, poradil si i s dorážkou a pak Škodovka udeřila. Kodýtkovu pobídku v nájezdu uklidil do brány hostů bez přípravy Schleiss a následně dokonce v oslabení Mertl bekhendovou trefou zúročil brejk s Jiříčkem.

V úvodu druhé třetiny domácí Přikryl trefil znovu tyč a skóre se pak měnilo hned třikrát v početní výhodě. Nejprve znovu Schleiss nechytatelnou ranou zvýšil na 3:0 a Tomka v brance Komety vystřídal Klimeš. Hosté snížili, Plzeň si však vzala třígólový náskok zpět. Jiříček se u útočné modré vyhnul soupeři a z dálky zavěsil – 4:1,

Plzeň byla na koni, v oslabení unikající Dzierkals ale pálil znovu do tyčky a musel litovat. Škodovka si vybrala slabší chvilku a hosté se dvěma trefami během 32 sekund vrátili do utkání.

Z úhlu se až příliš snadno prosadil nekrytý Horký a hned po rozehrání si po rychlém protiútoku Komety srazil nahozený puk jeden z bránících Indiánů do vlastní sítě. Gól byl připsán Mageemu.

Vlastní gól Škodovku nahlodal a Moravané stav otočili. Nejprve se ještě Pavlát blýskl při přečíslení hostů, když se bleskově přesunul proti Horkému. Jenže pak domácího gólmana propálil Vincour a puk prošťouchl do sítě i Mueller. Z 1:4 bylo rázem 5:4 pro Kometu.

Plzeň ale bojovala až do konce, riskla power-play a dvě sekundy před sirénou se dočkala. Holík zpoza brněnské branky vyhodil puk jen mezi kruhy a Martin Lang vystřelil Škodovce prodloužení. O vítězi rozhodly až nájezdy, v nichž dal vítězný gól Horký. Ani jeden z domácích exekutorů se neprosadil.

Hlasy trenérů

Miloš Říha (Plzeň): „Oproti minulým zápasům se nám sice povedlo soupeři ve skóre odskočit, nicméně to byl jen dílčí úspěch. Zlomovým momentem v zápase byla asi naše tyč při oslabení. Mohli jsme odskočit na 5:1, místo toho jsme záhy dostali dva laciné góly, které absolutně změnily ráz utkání. Ve třetí třetině naší hře chyběla mezihra, nedostávali jsme kotouče do útočného pásma, hra byla rozhárána a výsledkem byly další dvě inkasované branky. Já mám pocit, že nám do brány snad spadne úplně všechno. Třicet, pětatřicet minut hry bylo z naší strany super, třetí třetina již byla špatná. Štěstí nás dostalo do prodloužení, za tu práci si kluci minimálně bod zasloužili. Ale chtěli jsme tři body, takže to vnímám jako ztrátu.

Jiří Horáček (HC Kometa Brno): „Zápas zhodnotím velice krátce. Po špatném vstupu do utkání jsme samozřejmě rádi, že jsme takto nepříznivý výsledek dokázali otočit na naši stranu. Chybělo pouze pár vteřin při domácí power play a mohli jsme mít tři body. Poté jsme si ale bonusový bod v prodloužení, potažmo v samostatných nájezdech vzali zpět a za dva body z Plzně jsme moc rádi.“

HC ŠKODA PLZEŇ – HC KOMETA BRNO 5:6 po nájezdech

Třetiny: 2:0, 2:3, 1:2 – 0:0. Branky a nahrávky: 17. Schleiss (Kodýtek, Graňák), 20. Mertl (Jiříček), 25. Schleiss (Jiříček, Kantner), 32. Jiříček (Schleiss), 60. M. Lang – 29. L. Horký (Krištof, Vincour), 36. M. Haščák (P. Holík, Roth), 36. Magee, 50. Vincour (Krištof), 51. Mueller (Zaťovič), rozhodující nájezd Horký.

Rozhodčí: Pešina, Pražák – Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:4. Využití: 2:1. V oslabení: 1:0. Střely na branku: 32:21. Diváci: 2 875. Nejlepší hráči: David Jiříček – Tomáš Vincour.

HC Škoda Plzeň: Pavlát – L. Kaňák, Čerešňák, Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl, Kremláček – Kantner, Kodýtek, Schleiss – Dzierkals, Mertl, Bulíř – Blomstrand, G. Thorell, M. Lang – Malát, Přikryl, Kuťák. Trenéři: Baďouček, Říha a Vlasák.

HC Kometa Brno: Tomek (25. Klimeš) – Ďaloga, Roth, Kučeřík, R. Holland, Gulaši, D. Mikyska, Bartejs – Zaťovič, P. Holík, Mueller – L. Horký, Krištof, Vincour – M. Haščák, Dočekal, R. Pavlík – Mallet, Rákos, Magee. Trenéři: Kalous, Horáček a Kováčik.