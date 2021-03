„Chtěli jsme určitě víc. Musíme všechno zhodnotit a nachystat se na novou sezonu. Ta už by měla být zase sestupová, takže je třeba být připraveni. Výhodou paradoxně je, že na to máme víc času, než když jsme v play-off hráli až téměř do konce,“ konstatoval bývalý excelentní útočník, nyní asistent trenéra národního mužstva a hlavně klubový šéf.

Škodovka pod Strakovým vedením od roku 2009 nechyběla v play-off a kromě titulu z jara 2013 si do sbírky přidala i čtyřikrát bronz. Ve vrcholící sezoně však musí Indiáni na medailový úspěch zapomenout.

Přitom v základní části jste přes trable se zraněními až do konce bojovali o čtyřku a jen těsně vám utekl přímý postup do čtvrtfinále.

Sezona byla kvůli covidu celkově zvláštní. Hraje se bez diváků, nesestupuje se a jiný je i formát play-off. Všechno bylo jiné, než jsme dosud zažili. Jinak se základní částí vládla spokojenost. Přestože jsme měli hodně zraněných hráčů, hlavně těch klíčových, tak se s tím tým popasoval dobře.

Co se pak s Plzní stalo v předkole, že nestačila na Olomouc?

Od prvního do posledního zápasu jsme nedokázali nic změnit. Je to všechno po bitvě, ale něco jsme měli zkusit. Promíchat lajny, změnit taktiku nebo se třeba jen poprat. Sám jsem prožil spousty play-off, a když vám nevyjde první zápas, tak věříte, že v tom dalším bude něco jinak. Že do toho dáte víc úsilí, přitvrdíte v osobních soubojích. A i když třeba znovu prohrajete, tak musí být ta změna vidět. Sice jsme v těch zápasech byli možná opticky lepší, ale nedokázali jsme přepnout do modu play-off, a proto jsme vypadli. Zaslouženě. Olomouc chtěla postoupit víc než my.

Nějaké změny v sestavě Indiánů přicházely, ale nezabraly asi, jak bylo třeba.

Všechno to bylo málo. Já bych čekal hlavně změnu u hráčů. Stále bušili do soupeře a oni jen vyndavali puk ven s tím, že věděli, v čem je jejich síla. Čekal jsem prostě play--off hokej, a ten z naší strany nepřišel. Všechno je to kdyby, ale v dalších sériích předkola to tam bylo. A my jsme neudělali vůbec nic. To je můj osobní názor.

Nakolik týmu v play-off chyběl zkušený slovenský obránce Peter Čerešňák, který se zranil v závěru základní části?

Chyběl citelně. Je to náš klíčový bek na přesilovku, na oslabení, opora týmu. Ale když jsme do předkola šli z pátého místa, tak bychom i tak měli přes dvanáctou Olomouc přejít. Jenže víc než Čero nám chybělo nastavení na play-off. Maximální odevzdání do každého střídání, do každého souboje s cílem jít dál. My jsme bohužel jeli dál základní část.

Nedoplácela Plzeň v soubojích s urostlými Hanáky na menší průměrnou výšku hráčů?

To ne, vysocí jsme byli dost (smích). Jenže jsme nepřepnuli na vyšší level. Nezměnili myšlení hráčů na vyřazovací boje. Marně se neříká, že play-off je jiná soutěž a pro úspěch potřebujete být tvrdší, nekompromisnější. Přitom máme kluky, co mohli zapnout, změnit něco, ale nezabrali. Nevím, jestli se jim nechtělo, nebo to nešlo.

Navíc se gólově neprosazovaly ústřední postavy týmu Milan Gulaš s Tomášem Mertlem.

Neměli to lehký, protože do play-off šli jen krátce po překonání zranění z plné přípravy. Ale ono to není jen o gólech, byť ty nám v předkole chyběly. I pro hráče z prvních dvou lajn platí, že když nedávají góly, tak o to víc musí padat do střel. Každý to musí dělat. Blokovat rány, nebo se jít poprat, když to týmu prospěje. Uvidíte ve čtvrtfinále i dál. Úspěšné týmy to dělat budou. Prostě se tomu musíte naplno oddat a rvát se o postup.

Chodil jste během předkola za trenéry nebo hráči a dával najevo svůj názor, své výhrady?

Denně jsme s kluky mluvili. Po prvním i druhém zápase, kdy už nám teklo do bot. Osobně jsem mluvil i s některými hráči, ale nic se nezměnilo. Byl jsem i na týmovém mítinku a viděl, že se trenéři Láďa Čihák, Jirka Hanzlík i další snažili udělat maximum. Stane se, že někdy chcete, a nedokážete udělat nic. Tak to je. Mě ale mrzí, že nepřišla žádná pozitivní změna a spíš jsme se zhoršovali.

Zvěsti naznačují, že po sezoně projde kádr Škodovky velkým třeskem. Můžete říci, jak se tým promění?

Změn bude nejspíš hodně, ale konkrétní zatím být příliš nemůžu. Momentálně nás čekají pohovory s hráči a jsem zvědavý na jejich názory. Pak dostanou kluci volno. Nemá cenu je držet pohromadě, dělat testy na covid a něco vymýšlet. Potřebují si odpočinout, protože sezona byla po všech stránkách náročná, a já je obdivuji, jak to zvládli bez diváků.

Nemůžete komentovat alespoň nejčastěji zmiňované odchody, ať už kapitána Milana Gulaše, nebo brankáře Dominika Frodla?

Mohu potvrdit odchod Dominika Frodla. S Gulim budeme ještě mluvit a nic, co se kolem toho zatím napsalo (nejčastěji, že se Gulaš vrátí do rodných Českých Budějovic), není stoprocentní. Může být, že Milan odejde, ale taky, že zůstane. A na obě varianty musíme být nachystaní.

Nakolik je mužstvo pro příští sezonu poskládané?

S řadou hráčů jsme prodloužili smlouvy během sezony a až asi na jednoho dva máme všechny, o které jsme stáli. K tomu jsme si vytipovali nějaké posily a dál platí, že se chceme dál pohybovat v popředí extraligy.

Máte jasno, kdo povede nově se tvořící mužstvo? Zda dál Ladislav Čihák, nebo někdo jiný?

I v tomhle ohledu máme výhodu, že nás netlačí čas. Nejprve si se stávajícími trenéry promluvíme. Chceme znát jejich pohled, vidět sebereflexi, co by třeba udělali jinak. A zhodnotit, s jakou vizí přicházejí do budoucna, a podle toho se rozhodneme. Jasno bychom chtěli mít do čtrnácti dnů.

Chcete i v další sezoně sázet na mladé hráče, odchovance, kterými je tým nabitý?

Mladých kluků máme hodně, svou šanci znovu dostanou, ale musí se hokejově zlepšovat. Není to o jedné povedené sezoně, musí to potvrzovat. Jednu horší vyvážit čtyřmi skvělými. To je výzva pro Jiříčka, Filipa Přikryla, Langa, Maláta, ale i třeba Kantýse (Kantnera) a další. Ale zase nedělejme z týmu školku.

Nakolik se do vrcholového hokeje promítá pandemií sužovaná ekonomika?

Diváci na zápasy nemohli, ale náklady běží. Proto jsme uvítali finanční pomoc Národní sportovní agentury. Poděkovat musíme fanouškům, kteří naši situaci vnímají a podporují nás. I sponzorům, že vydrželi a pomohli. Velký dík patří také hráčům za ústupky v sezoně. Nějak jsme to zvládli, pár otazníků stále zůstává, a navíc není jasné, co bude dál.

Dokázal byste si představit i další sezonu bez diváků na hokeji?

To ne. Už v aktuální sezoně jsme jasně prezentovali, že nechceme hrát, že to nedává smysl. Hokej přece děláme pro lidi, aby se bavili a hráči se před nimi mohli ukázat. Nevím, jak na to koukají ostatní kluby, ale nám jedna taková sezona stačila. Snad se blýskne na lepší časy. Liga by si to zasloužila, protože na hokej se dalo koukat.

Jenže příští sezona bude ošemetná, protože z extraligy by měly spadnout hned dva týmy.

Jsme si toho vědomi, ale dopředu nikdy nevíš, co se stane. Možná Guli neodejde, možná ano, ale pokud se to stane, tak nás sice čeká těžká sezona, ale doufám, že ji zvládneme. Že někdo Guliho dominantní roli v týmu vezme na sebe. Třeba zrovna některá z posil. Jasné je, že chceme dál hrát dobrý hokej a být úspěšní.