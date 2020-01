„Přivezla mě přítelkyně, protože jsem se vybodoval a pár měsíců budu bez řidičáku,“ přiznal po úvodním tréninku s plzeňskými hokejisty Zdráhal.

Kromě tří let v zámořské juniorské soutěži QMJHL, a pár zápasů v první lize za Havířov, Havlíčkův Brod a Porubu, působil útočník dosud jen v mateřských Vítkovicích.

Jak se váš příchod na západ Čech upekl?

Už po zápase v Pardubicích mi volal agent, že se něco chystá. Že by změna mohla pomoci mně i Vítkovicím a teď jsem rád, že jsem v Plzni. Hraje nahoře, navíc útočný hokej, který Škodovka produkuje, by mi měl sedět.

V hokejové extralize, kde působíte od sezony 2014/15, měníte dres poprvé. Jaké to je?

Možná bylo už na čase něco změnit. Cítil jsem, že by mě to mohlo zase nakopnout, a doufám, že mně změna prospěje.

Co chybělo, abyste v sezoně navázal na úspěchy z té minulé?

Asi větší produktivita. V úvodu sezony jsem byl zraněný, ale ani potom jsem moc gólů nedával. Přišla výměna a teď se těším na působení v plzeňském týmu.

Dolehla na vás deka neúspěchů, která momentálně svírá celek Vítkovic?

Týmu se nedaří podle představ, já si to možná bral až moc a je fakt, že se to přenášelo i do mé hry.

Plzeň si od vašeho příchodu slibuje zlepšení produktivity. To je výzva ne?

Je jasné, že se ode mne góly čekají a já se budu snažit tu roli splnit.

Hned ve druhém utkání za Škodovku nastoupíte proti Vítkovicím. Těšíte se?

Vyšlo to krásně. První zápas před plzeňskými fanoušky a hned proti Vítkovicím. Co víc si přát. Do kabiny rád něco vypíšu.

Jak jste předtím vnímal Plzeň jako soupeře?

Hlavně jako útočný, technicky skvěle vybavený tým. Zvlášť v Plzni se v tom panujícím hukotu hrálo těžko. O to víc si to nyní chci užít jako domácí hráč.