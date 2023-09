Divoký zápas druhého kola v Litvínově, to bylo pro slovenského reprezentanta první vystoupení v extralize v brance plzeňské Škodovky.

Slovenský gólman Samuel Hlavaj čelí jedné z mnoha litvínovských šancí. | Foto: Deník/Edvard Beneš

Pěkně žhavou extraligovou preméru zažil Samuel Hlavaj v brance hokejové Škody Plzeň.

Indiáni v ofenzivně vedeném duelu v Litvínově sice nakonec padli 2:4, ale dvaadvacetiletý slovenský gólman svým výkonem dlouho držel svůj tým ve hře o body. Však byl také na plzeňské straně vyhlášen hráčem utkání.

„Šlo o můj první zápas v české extralize. Byl sice náročný, ale velmi jsem si ho užil. Práce jsem neměl zrovna málo,“ připustil Hlavaj, který do Plzně přišel v létě ze Slovanu Bratislava.

Hlavaj byl po své extraligové premiéře vyhlášen na plzeňské straně hráčem zápasu.Zdroj: Deník/Edvard Beneš

Slovenský reprezentant a účastník posledního mistrovství světa byl od začátku pod palbou. O dost víc než jeho litvínovský protějšek, rovněž Slovák Matej Tomek.

V panujícím letním vedru čelil Hlavaj celkem padesátce ran a sedmačtyřicet z nich buď kryl, nebo odklonil mimo tyče.

Ačkoliv šlo o premiéru v nejvyšší tuzemské soutěži, trému mladý brankář neměl. „Mám nějaké své rituály a zápas jsem se snažil brát jako každý jiný,“ prohlásil rodák z Martina.

Plzeň na Vervu nastoupila odvážně, své šance ale nevyužila a pak dvakrát inkasovala. Do konce první třetiny hosté snížili, jenže v prostřední části čelili sérii litvínovských přesilovek.

„Druhá třetina byla asi nejtěžší. Měl jsem tam snad dvacet zákroků, což hodně ovlivnila pětiminutová přesilová hra soupeře, která byla umocněná ještě dvouminutovou výhodou Litvínova pět na tři,“ připomněl Hlavaj.

Přes příval střel propustil do sítě jediný puk, a to v oslabení ránu Ondřeje Kašeho, který tak navázal na zásah svého mladšího bratra Davida z úvodního dějství.

„To, že za Litvínov nastoupili oba bratři Kašovi, jsem extra nevnímal. Pochopitelně vím, kdo jsou, ale při zápase se snažím soustředit jen na hru,“ prohlásil Hlavaj.

Kdo je zrovna na ledě , si brankář všimne maximálně před tím, než se hodí buly. „Ono se toho ani víc dělat nedá. Můžete si na ně (bratry Kašovy) dávat maximálně větší pozor…,“ doplnil borec, který v Plzni tvoří nyní brankářskou dvojici s Dominikem Pavlátem.

Škodovka ještě do druhé přestávky korigovala stav přestřelky na 2:3, ale další gól už nepřidala, a to ani v početních výhodách. No a v závěru počtvrté inkasovala. Do prázdné brány se trefil tentokrát David Kaše.

„Zápas rozhodly přesilovky. My jsme je nevyužili a soupeř ano. Když dostali tu pětiminutovou a následně odskočili na dvougólový rozdíl, tak už si to dokázali uhájit,“ říkal Samuel Hlavaj.

Po dvou kolech čeká Škodovku volnější týden jen s jedním utkáním. V pátek se Indiáni doma střetnou od 17.30 s Českými Budějovicemi, které diriguje dvojice explzeňských trenérů Ladislav Čihák, Jiří Hanzlík.

Škodu na severu sestřelili bratři Kašovi