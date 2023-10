Třiatřicetiletý zadák se zotavuje ze zranění a chystá se naskočít do zápasu za plzeňskou Škodovku.

Zkušený finský obránce Aleksi Laakso. | Foto: archiv

Do Plzně přišel finský obránce Aleksi Laakso v létě jako výrazná posila. Jenže v generálce na extraligu se 33letý bek zranil. Letící puk Laaksovi zlomil prst na ruce a v dalších týdnech si musel dát od hokeje pohov. Teď rodák ze Seinäjoki už zase trénuje s týmem a blíží se jeho česká premiéra.

„Původně mělo léčení trvat dva měsíce, ale je to o něco kratší. Minulý týden sundali Aleksimu sádru, je v plném tréninku a podle pocitu, jak bude prst vnímat, se zapojí do zápasu,“ sdělil plzeňský trenér Petr Kořínek.

Kouč nevyloučil, že by zadák s 550 zápasy ve finské elitní lize, naposledy hrající v Äsatu Pori, mohl naskočit ještě do konce týdne. Pravděpodobnější je to v neděli, kdy Škodovka hraje v Liberci. Už v pátek se však Indiáni utkají v rámci 12. kola doma s Mountfieldem HK (začátek v 17.30).

„Soupeře si nevybíráme. Jsme mezi týmy, které neměly ideální začátek a musíme bodovat. A je jedno, jestli je to Hradec nebo Liberec. Musíme udělat nějaké body,“ zdůraznil Petr Kořínek.

