O dva body právě před pražský tým, když na vedoucí Liberec ztrácí Škodovka pět bodů.

Nově vydobytou pozici bude Plzeň hájit v úterý na ledě Litvínova, který je předposlední a od Pardubic na nejhorší sestupové příčce dělí Vervu jen lepší skóre.

Zápas 41. kola začne v litvínovské hale v 17.20 hodin a přenáší ho ČT Sport.

Plzeňští jsou přesvědčeni, že nebude problém se po dvou soubojích s celky z elitní šestky přeladit na soka z opačného pólu tabulky.

„Ono to zase tak rozdílné nebude,“ míní plzeňský trenér Ladislav Čihák. „Sice jsme teď narazili na hodně silné mančafty, ale Litvínov se zase rve o záchranu a hraje o každý bod. Z extraligy se padá přímo, takže Verva není v jednoduché situaci. Nebude to asi moc pohledný hokej, spíš bojovný. Na to se musíme připravit a být odolnější,“ konstatuje hlavní kouč Škodovky.

Pro tým ze západu Čech hraje momentální herní pohoda. Plzeňští předchozí zápasy s těžkými soupeři zvládli skvěle takticky. Poměr střel vyzněl sice výrazně pro Třinec i Spartu, tři body však zůstaly v Plzni.

„Jsem rád, že jsme brali body proti tak silným soupeřům. Třeba Sparta byla silnější na puku, my se jen snažili bránit tlaku a díky skvělému Frodlíkovi v bráně se to povedlo. Zápas byl hodně vyhecovaný, ale my jsme se snažili hru uklidnit, protože jsme soupeře nechtěli dostat zbytečně do přesilovek. Třetí část jsme pak zvládli podstatně lépe, a proto jsme vyhráli,“ ocenil trenér Čihák.

Plzeň ovládla i všechny tři dosavadní souboje s Litvínovem v sezoně. Doma vyhrála 6:2 a předtím 2:0, na severu slavila vítězství 3:1.

„Jde jim o hodně. Uvidíme, jak se bude zápas vyvíjet, zadarmo nám rozhodně nic nedají, ale my tu chceme vyhrát,“ prohlásil útočník Jaroslav Kracík.

Jenže pozor.

Verva pročistila kádr a pro boj o přežití přivádí posily. Jako Michala Moravčíka z Plzně výměnou za Adama Jánošíka. Teď oba beci svedou pikantní souboj na opačných stranách barikády.

„Až se v zápase rozjedu proti Michalovi, bude to zvláštní,“ připustil Kracík.

A pohled čísel?

Škodovka sice vyhrála osm z minulých deseti utkání, ale oba předchozí zápasy u soupeřů v Brně a v Liberci ztratila. Verva teď bodovala dvakrát za sebou, ale v osmi z posledních devíti duelů padla.

V plzeňské sestavě budou nejspíš dál chybět útočníci Petr Straka s Janem Eberlem. Po jednozápasovém trestu by se měl naopak do obrany vrátit Bohumil Jank.